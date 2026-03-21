El Racing cae con estrépito y Dépor y Málaga cumplen por el ascenso directo

Racing de Santander - Albacete - LALIGA

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander encajó este sábado una dura goleada (0-4) ante el Albacete en casa, en una jornada 31 de LaLiga Hypermotion que aprovecharon Deportivo de La Coruña y Málaga con sus victorias ante el Real Zaragoza (2-1) y el Cádiz (0-3).

El líder de Segunda cedió en El Sardinero ante un Albacete que redondeó una semana perfecta, después de remontar en el descuento a Las Palmas el lunes. Jefte Betancor y Antonio Puertas hicieron saltar la sorpresa con un 0-2 a los seis minutos de partido. Por si fuera poco golpe, el Racing se quedó con diez por la roja directa a Peio Canales en el minuto 34.

Tras el descanso, el cuadro cántabro siguió sin puntería, ni mejoró con los cambios de José Alberto. Por contra, Álex Rubio entró con buen pie, marcó el 0-3 en la primera que tuvo y, ya en la recta final, firmó el doblete ante un Racing que se volcó sin pies ni cabeza. Los manchegos entran en buena dinámica para soñar con los 'playoffs', mientras el líder bajó el ritmo (59 puntos).

Además, el Dépor recuperó la segunda posición con 55 tras una sufrida victoria ante un Zaragoza que venía de dos partidos ganados con David Navarro en su banquillo. Los maños empezaron por delante incluso en Riazor pero Stoichkov empató y, en una discreta segunda mitad, los locales sacaron el triunfo gracias al 2-1 de Samuele Mulattieri en el minuto 86.

Mientras, el Málaga mantuvo su marcha triunfal en el derbi contra el Cádiz. El reestreno de Sergio González en el JP Financial Estadio lo hizo añicos el equipo malagueño en el primer tiempo, con los goles de Chupete, y la sentencia a los dos minutos del segundo de Daniel Lorenzo. Los de Juan Funes mantienen el pulso por el ascenso directo, con 54 puntos, mientras los amarillos, que venían de ganar al Mirandés, vuelven a las dudas.

Igualmente, el Eibar, con 45 puntos, empieza a creer en meterse en el 'Top 6', con su tercera victoria en los últimos cuatro partidos, después de imponerse (0-1) al Andorra. Peru Nolaskoain marcó el tanto que frenó el momento andorrano, con 39 puntos aún con margen con el descenso, y alargó el armero.

Por abajo, el Leganés terminó con cinco jornadas sin ganar en una remontada y goleada (5-2) al Ceuta en Butarque. El equipo madrileño cogió aire despegando al recién ascendido de su pelea por la zona noble con una gran segunda parte, liderado por Juan Cruz y Duk, más la entrada triunfal de Gonzalo Melero con dos goles.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 31 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Huesca - Almería 1-3.

-Sábado 21.

Leganés - Ceuta 5-2.

Racing de Santander - Albacete 0-4.

Andorra - Eibar 0-1.

Cádiz - Málaga 0-3.

Deportivo de La Coruña - Zaragoza 2-1.

-Domingo 22.

Burgos - Córdoba 14.00.

Mirandés - Valladolid 16.15.

Real Sociedad B - Granada 16.15.

Las Palmas - Sporting de Gijón 18.30.

-Lunes 23.

Castellón - Cultural Leonesa 20.30.