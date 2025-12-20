Racing y Deportivo vuelven a pinchar y Las Palmas se pone segunda

Las Palmas - Cultural Leonesa - LALIGA

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander empató (1-1) con la SD Huesca y el Deportivo de La Coruña perdió (1-0) ante el Andorra este sábado en la jornada 19 de LaLiga Hypermotion, nuevos tropiezos en una zona de ascenso directo que asaltó Las Palmas con goleada (4-0) a la Cultural Leonesa.

Como la semana pasada, al líder Racing se le escaparon otra vez dos puntos, esta vez en su visita a El Alcoraz. El cuadro cántabro despidió el 2025 en lo alto de la tabla, pero vio menguar otra vez su colchón, por culpa del 1-1 de Jorge Pulido en el minuto 78.

Los locales empezaron mejor pero el Racing fue el que se adelantó cerca del descanso, por medio de Jeremy Arévalo y asistencia de un Mario García recién entrado al campo por el lesionado Jorge Salinas. El Huesca se recuperó en el segundo tiempo y encontró el premio de seguir sumando para alejar la zona baja.

Mientras, el Racing se mantiene líder con 37 puntos, por los 34 de una Las Palmas que se puso segunda, a la espera de lo que haga el Almería. El conjunto canario goleó en casa con una primera parte intratable en la que llegó el 4-0, con un doblete de Jesé, quien volvió a marcar para Las Palmas más de tres años después.

El equipo amarillo recuperó la senda del ascenso directo después de una derrota y dos empates en los últimos tres partidos. En cambio, el Deportivo (32 puntos) cerró el 2025 en crisis con su tercera derrota seguida. El Andorra enlazó dos triunfos para respirar en mitad de tabla gracias al 1-0 de Lautaro, protagonista ofensivo ante un Dépor que perdonó de inicio y fue de más a menos.

Por otro lado, el Sporting se colocó sexto con un 0-1 a un Leganés que, tras dos empates, vio enfriarse el efecto de Igor Oca en su banquillo para quedarse en zona de descenso. El regreso del artífice del último ascenso pepinero a Primera fue en el otro banco, un Borja Jiménez que celebró la tercera victoria seguida de los asturianos con un gol sobre la bocina de Jonathan Dubasin.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 19 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Eibar - Valladolid 3-0.

-Sábado 20.

Andorra - Deportivo de La Coruña 1-0.

Huesca - Racing de Santander 1-1.

Leganés - Sporting de Gijón 0-1.

Las Palmas - Cultural Leonesa 4-0.

-Domingo 21.

Málaga - Almería 14.00.

Real Sociedad B - Ceuta 16.15.

Mirandés - Córdoba 16.15.

Burgos - Zaragoza 18.30.

Granada - Albacete 18.30.

Cádiz - Castellón 21.00.