El Racing golea a Las Palmas por el liderato

Racing de Santander - Las Palmas - LALIGA

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander ganó con autoridad (4-1) el duelo por el liderato de LaLiga Hypermotion a la UD Las Palmas este domingo, mientras que Málaga y Burgos vencieron para llamar a la puerta de la zona de promoción.

Después de rozar la campanada ante el FC Barcelona en Copa del Rey, El Sardinero disfrutó de su equipo cumpliendo con creces en el objetivo de quedarse el liderato y acercar el ansiado ascenso a Primera. Manex Lozano, señalado por la gran ocasión que tuvo para forzar la prórroga en Copa, abrió la lata.

Las Palmas, que respondió demostrando también su ambición por el ascenso pero de más a menos, empató por medio de Manu Fuster, pero el Racing se marchó por delante al descanso. Gustavo Puerta hizo el 2-1 y, en el segundo tiempo, Suleiman Camara e Iñigo Vicente sirvieron la fiesta en El Sardinero.

Los de José Alberto, que llevaban cuatro jornadas sin ganar, se quedan con el liderato en solitario con 41 puntos, por los 38 del Castellón y de una Las Palmas tercera.

Además, el Málaga venció (0-1) al Córdoba, con gol de David Larrubia, para meterse en zona de 'playoffs' y seguir su increíble escalada con Juan Funes en su banquillo. Mientras, el Burgos, con los mismos 35 puntos que los malagueños, se impuso (1-0) al Huesca, segunda victoria seguida, gracias a Fer Niño.

Por abajo, el colista Mirandés, sin reacción pese a su regreso a Anduva, cedió (1-2) ante un Andorra que se aleja de la zona roja, igual que un Albacete que, después de eliminar en Copa del Rey al Real Madrid, venció (1-0) a un Cádiz que se cae del 'Top 6', con gol de Pepe Sánchez.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 22 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Castellón - Leganés 2-0.

-Sábado.

Ceuta - Valladolid 0-3.

Cultural Leonesa - Sporting de Gijón 2-4.

Zaragoza - Real Sociedad B 1-1.

Almería - Deportivo de La Coruña 1-2.

-Domingo 18.

Mirandés - Andorra 1-2.

Racing de Santander - Las Palmas 4-1.

Albacete - Cádiz 1-0.

Burgos - Huesca 1-0.

Córdoba - Málaga 0-1.

-Lunes 19.

Granada - Eibar 20.30.