Racing y Las Palmas se juegan el liderato con el Almería al acecho

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder Racing de Santander recibe este domingo en los Campos de Sports de El Sardinero a la UD Las Palmas, en la jornada 22 de LaLiga Hypermotion, un duelo entre el primero y el segundo clasificado, que llegan igualados a 38 puntos, que decidirá quien acaba la jornada en el primer puesto, además, el Almería, tercer clasificado, recibe al Deportivo de la Coruña este sábado con opciones de situarse en puestos de ascenso directo.

Racing de Santander y Las Palmas vivirán en El Sardinero un duelo directo por el ascenso, al que los locales llegan después de caer sorprendentemente en la última jornada ante el Real Zaragoza (2-3) y en plena resaca copera. Por su parte, los canarios tampoco lograron los tres puntos en su último compromiso, en el que empataron ante otro rival directo como el Depor (1-1), aun así, la inercia del equipo es positiva, sumando siete de los últimos nueve puntos.

Los de José Alberto López, además de llevarse los tres puntos, intentarán darle la vuelta al golaveraje tras la derrota de la primera vuelta en Gran Canaria (3-1). Para ello, necesitarán mejorar las prestaciones defensivas, ya que ha encajado en sus seis últimos partidos. Además, uno de máximo goleadores de la competición, Asier Villalibre, no ve puerta desde el 30 de noviembre.

Un momento de forma muy diferente al que atraviesa el ariete canario Jesé Rodríguez. El canterano del Real Madrid se ha echado a la espalda el ataque de la UD Las Palmas en las últimas jornadas anotando cuatro tantos en las últimas tres jornadas. Además, los canarios tienen buenos recuerdos de sus últimas visitas a Santander, donde no pierden desde el año 2001, encadenando cuatro partidos sin perder --dos empates y dos victorias--.

El otro gran duelo de la jornada tendrá lugar el sábado en el UD Almería Stadium, donde el tercer clasificado, la UD Almería, recibe la visita del quinto, el Deportivo de la Coruña. Los almerienses dejaron pasar la posibilidad de igualar en el liderato la pasada jornada, al empatar en el estreno de Anduva ante el Mirandés (2-2). Pese a ello, los tropiezos de los dos líderes le permiten mantenerse a distancia de un partido del liderato.

Enfrente tendrá a un Deportivo de la Coruña que atraviesa su peor momento en la temporada, encadenando cinco jornadas sin ganar --dos empates y tres derrotas--. Además, viene de caer eliminado de Copa entre semana ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, se mantiene en puestos de 'playoffs, a cuatro puntos del ascenso directo, por lo que un triunfo en tierras indálicas, algo que no ocurre desde 2008, en Primera División.

Por su parte, el Castellón, cuarto clasificado, abrirá la jornada este viernes en Castalia ante un renacido Leganés. Los castellonense buscarán aumentar a cinco las victorias consecutivas como local, aunque para lograrlo necesitarán ganar a los pepineros, que desde la llegada de Igor Oca está invicto --dos empates y dos victorias--, lo que le ha permitido tomar aire con los puestos de descenso y soñar con los de 'playoffs'.

También destaca el derbi andaluz que enfrenta en el Nuevo Arcángel al Córdoba y el Málaga. Ambos son los dos equipos más en forma de LaLiga Hypermotion, encadenando ambos cinco jornadas sin perder, en las que los verdiblancos han sumado 11 puntos y los malagueños 13 unidades. Resultados que les han permitido colocarse a dos de la sexta plaza, por lo que un triunfo podría permitirles acabar la jornada en puesto de promoción.

PROGRAMA DE LA JORNADA 22 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 16.

Castellón - Leganés 20.30 horas.

Sábado 17.

AD Ceuta - Real Valladolid14.00 horas.

CyD Leonesa - Real Sporting16.15 horas.

Real Zaragoza - Real Sociedad B18.30 horas.

Almería - Deportivo de la Coruña21.00 horas.

Domingo 18.

Mirandés - Andorra14.00 horas.

Racing de Santander - Las Palmas16.15 horas.

Albacete - Cádiz18.30 horas.

Burgos - Huesca18.30 horas.

Córdoba - Málaga21.00 horas.

Lunes 19.

Granada - Eibar20.30 horas.