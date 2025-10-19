El Racing se pone líder ante un Dépor en crisis y Las Palmas se suma a la pelea

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander remontó (2-1) al Deportivo de La Coruña este domingo en la jornada 10 de LaLiga Hypermotion para colocarse líder, mientras que la UD Las Palmas venció (3-1) al Eibar para sumarse a la pelea por los dos primeros puestos.

El cuadro cántabro se rehizo del gol en propia puerta de Álvaro Mantilla y tuvo que esquivar las contras del Dépor mientras buscaba la manera de remontar. El Sardinero se vino arriba con el 1-1 de Facu González y el olfato inspirado de Jeremy Arévalo firmó el 2-1 a la hora de encuentro para los de José Alberto.

El conjunto gallego lo intentó hasta la última pero los tres puntos se quedaron en Santander, para verse líderes con 19 puntos a falta de lo que haga el Cádiz este lunes. Mientras, el Deportivo entra en una pequeña pero importante crisis de cuatro jornadas sin ganar, aunque se mantiene en el 'Top 6' con 16 puntos.

Además, la UD Las Palmas se colocó segundo provisional ganando en el Gran Canaria a un Eibar cada vez más cerca de la zona de descenso. Alejandro García hizo el 1-0 antes del descanso y Milos Lukovic y Enrique Clemente redondearon la fiesta amarilla. Un partido vibrante y con ocasiones que deja a Las Palmas con 18 puntos.

Por otro lado, el Sporting de Gijón estiró el efecto Borja Jiménez en su banquillo con la segunda victoria seguida, tras ganar al Racing, en su visita al Real Valladolid (2-3). Un doblete de Juan Otero y el tercero de Dubasín asaltaron el José Zorrilla, irregulares los pucelanos a pesar de estar en zona de promoción. Los de Gijón empatan a 15 puntos con ese 'Top 6'.

Mientras, el Almería falló a su opción de entrar en puestos de ascenso directo con un empate (1-1) ante el Córdoba, dos equipos en gran dinámica pero que no acertaron a ganar entre sus muchas ocasiones. Además, el Leganés, tercera jornada seguida sumando, escaló en la tabla con un 2-0 al Málaga, equipo que marca la salvación.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 10 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Andorra - Granada 0-0.

-Sábado 18.

Ceuta - Mirandés 2-0.

Zaragoza - Cultural Leonesa 0-5.

Real Sociedad B - Huesca aplazado.

-Domingo 19.

Leganés - Málaga 2-0.

Castellón - Albacete 0-1.

Valladolid - Sporting de Gijón 2-3.

Córdoba - Almería 1-1.

Racing de Santander - Deportivo de La Coruña 2-1.

Las Palmas - Eibar 3-1.

-Lunes 20.

Cádiz - Burgos 20.30.