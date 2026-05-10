El Racing pone un pie en Primera en Leganés y Las Palmas da un paso atrás en Andorra

Leganés - Racing de Santander - LALIGA

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Racing venció (1-2) este domingo en su visita al Leganés de la jornada 39 de LaLiga Hypermotion para acercar otro poco su ansiado ascenso a Primera, mientras que la UD Las Palmas se llevó una goleada (5-1) en Andorra en sus aspiraciones de ascenso directo.

El equipo cántabro supo sufrir y venció en Butarque con los goles de Maguette Gueye y Asier Villalibre, la sentencia de penalti en el minuto 88. Los de José Alberto, que podrían certificar su ascenso la próxima jornada después de mantener la renta de cuatro puntos con el tercer clasificado, defendieron su ventaja hasta la tranquilidad del 0-2. Luis Asué hizo el 1-2 en el largo descuento.

Mientras, con 66 puntos, a cinco del segundo y tercero, Deportivo de La Coruña y Almería, Las Palmas firmó una decepcionante actuación ante el Andorra. El equipo canario se puso por delante con Jesé de penalti pero después sufrió la contundente reacción andorrana. Los locales, que venían de perder contra el Albacete, recuperaron la contundencia de las últimas jornadas.

Por su parte, el Eibar venció (0-1) al Mirandés para mantener la aspiración del 'Top 6' y tratar de pelear por la promoción, a solo un punto. Un gol de Magunazelaia a los tres minutos decidió el encuentro en Anduva, dejando a los locales en puestos de descenso. En mitad de tabla, el Córdoba alargó su racha, aunque complicado que le dé para los 'playoffs', contra el Granada (1-0), pese a jugar con diez el desenlace donde llegó el tanto de Jacobo.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 39 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Cádiz - Deportivo de La Coruña 0-1.

-Sábado.

Ceuta - Castellón 1-1.

Albacete - Cultural Leonesa 2-1.

Burgos - Almería 0-0.

Valladolid - Zaragoza 2-0.

Málaga - Sporting de Gijón 2-1.

-Domingo 10.

Andorra - Las Palmas 5-1.

Leganés - Racing de Santander 1-2.

Córdoba - Granada 1-0.

Mirandés - Eibar 0-1.

-Lunes 11.

Huesca - Real Sociedad B 20.30.