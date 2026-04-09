El Racing quiere poner fin a su descalabro ante un Almería que aspira al liderato

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MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander recibe este domingo en los campos de sports de El Sardinero a la UD Almería (21.00 horas), en la jornada 35 de LaLiga Hypermotion, un duelo entre el primer y el segundo clasificado de la competición que decidirá un liderato al que también podría optar el Deportivo de la Coruña si gana su encuentro al Huesca en El Alcoraz.

Los campos de sports de El Sardinero alberga este domingo el partido más destacado de la jornada 35 de LaLiga Hypermotion. El líder Racing de Santander recibe al segundo clasificado, la UD Almería, en un partido que decidirá el liderato de la competición a falta de siete jornadas para el final. Los locales, que llegan en plena crisis de resultados, necesitan poner fin a la sangría de puntos perdidos ante un equipo indálico urgido de buenos resultados a domicilio.

Los santanderinos sólo han sumado tres de los últimos 12 puntos en juego, lo que ha hecho que su distancia de siete puntos con respecto al segundo haya bajado hasta uno. En parte, gracias a la dinámica opuesta de su principal perseguidor y rival esta jornada, el Almería, que llega a Santander, donde sólo ha perdido en una de sus últimas siete visitas --tres empates y tres victorias--, después sumar nueve de los últimos 12 puntos en juego.

Y muy pendiente al duelo de El Sardinero estará el Deportivo de la Coruña, que visita El Alcoraz para enfrentarse al Huesca. Los gallegos podrían colocarse líderes provisionales si consiguen los tres puntos, algo que han conseguido en cuatro de sus últimos seis partidos como visitantes. Para ello, deberán doblegar a un rival necesitado de triunfos para acercar una permanencia de la que se encuentra a seis puntos. Eso sí, en las dos últimas visitas del Depor, la victoria fue para los alto aragoneses.

Y más allá de la lucha por los dos primeros puestos, que se definirán en Huesca y Santander, estará la pugna por los puestos de 'playoffs'. Las Palmas, Castellón, Málaga y Burgos arrancan la jornada 35 igualados a 37 puntos. Especialmente clave será el encuentro que mida este sábado en La Rosaleda a Málaga y Las Palmas. Los locales quieren seguir haciéndose fuertes en casa, donde sólo pudo ganar el Cádiz, para distanciar a un rival directo, al que ganaría el golaveraje si no pierde.

Por su parte, el Burgos abrirá la jornada sabatina en El Plantío ante el Sporting de Gijón, que necesita los tres puntos para ultimar sus opciones de meterse en el Top 6. Los de Luis Miguel Ramis quieren reencontrarse con el triunfo en casa después de empatar ante el Ceuta (1-1) la pasada jornada, un resultado que le aseguraría acabar la jornada en puestos de 'playoffs'.

En el caso del Castellón, que confirmó su recuperación tras seis jornadas seguidas sin perder con su segundo triunfo consecutivo, viajará a Miranda de Ebro para enfrentarse a un Mirandés que vuelve a creer en el milagro de la permanencia tras ganar al Zaragoza el pasado fin de semana. Además, los burgaleses llegan tras sumar cuatro de los últimos seis puntos como local, mientras que el Castellón no gana lejos de Castalia desde el 8 de febrero.

Por último, un pujante Eibar, que encadena cuatro victorias consecutivas y ha sumado 19 de los últimos 21 puntos en juego, podría asaltar los puestos de 'playoffs' si gana en Pucela a un Real Valladolid que está cimentando su permanencia ante su público, donde ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos. Una salvación a la que también quiere agarrarse el Real Zaragoza, que visita el Nuevo Arcángel de Córdoba con urgencia de victoria tras caer en la pasada jornada ante el Mirandés.

PARTIDOS JORNADA 35 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 10.

Ceuta - Real Sociedad B20.30 horas.

Sábado 11.

Burgos - Sporting16.15 horas.

Leganés - Albacete16.15 horas.

Málaga - Las Palmas18.30 horas.

Córdoba - Real Zaragoza21.00 horas.

Domingo 12.

Granada - Cultural Leonesa14.00 horas.

Huesca - Deportivo de la Coruña16.15 horas.

Cádiz - Andarra18.30 horas.

Mirandés - Castellón18.30 horas.

Racing de Santander - Almería21.00 horas.

Lunes 13.

Real Valladolid - Eibar20.30 horas.