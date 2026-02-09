El Racing recupera el liderato en LaLiga Hypermotion

Archivo - Andres Martin of Real Racing Club celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Cadiz CF and Real Racing Club at Nuevo Mirandilla stadium on December 7, 2025, in Cadiz, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing de Santander recuperó este lunes el liderato en LaLiga Hypermotion 2025-2026 después de ganar con mucho trabajo por 1-0 al colista CD Mirandés en los Campos de Sport de El Sardinero, en el partido que cerraba la vigesimoquinta jornada del campeonato.

El CD Castellón había cogido el mando en la Segunda División tras su goleada en Valladolid, pero el conjunto santanderino supo replicar de nuevo ante su afición, frente a la que sumó su cuarta victoria consecutiva para volver de nuevo a la cabeza con 47 puntos, dos más que los albinegros y cuatro más que el tercero, el Deportivo de La Coruña.

De todos modos, no lo tuvo fácil el Racing ante un Mirandés, que venía animado tras ganar la anterior jornada al Málaga CF para arañar algo positivo en su intento por lograr la permanencia, a ocho puntos tras la derrota en Santander. Un gol al inicio de la segunda mitad del 'pichichi' de los de José Alberto López, Andrés Martín, fue suficiente para que los locales se quedasen el triunfo.