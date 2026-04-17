El Racing de Santander reafirma su liderato en LaLiga Hypermotion y el Leganés vuelve a las andadas

Archivo - Andres Martin of Real Racing Club celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Cadiz CF and Real Racing Club at Nuevo Mirandilla stadium on December 7, 2025, in Cadiz, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander ha ganado este viernes por 1-3 en su visita a la Real Sociedad B en el inicio de la jornada 36 de LaLiga Hypermotion, reafirmando los cántabros su liderato, mientras que el CD Leganés ha vuelto a una mala racha tras perder por 2-0 frente a la UD Las Palmas.

En Anoeta, el Racing encarriló su triunfo con dos goles en menos de un cuarto de hora. Andrés Martín hizo el primero, con un zurdazo raso en el área rival tras haber recibido un pase en largo, y Giorgi Guliashvili marcó el 0-2, en un acción similar y con fallo de la defensa incluido.

Iñigo Vicente metió el 0-3 en el 60', en un ataque raudo que definió él mismo con un derechazo raso y ajustado al poste, y de nada sirvió que Gorka Carrera recortase distancias con su gol en el minuto 86. De este modo, la Real Sociedad B se quedó con 41 puntos en la zona baja de la tabla, en cuya cúspide sigue el Racing con 68 puntos en su casillero.

Algo más abajo está Las Palmas, ahora con 60 puntos, gracias a su victoria frente al Leganés. En el Estadio Gran Canaria, Estanis Pedrola abrió la lata en el 20' remachando en el segundo palo una asistencia de Marvin Park. Y mediado el segundo periodo, Manuel Fuster marcó el 2-0, un golazo con la diestra desde la corona del área y que hizo la comba.

Esta victoria delante de su público, que pudo ser aún mayor, sirvió al equipo grancanario para volver, al menos de forma provisional, a las plazas de los 'playoffs' de ascenso. Por su parte, el 'Lega' no confirmó su mejoría de la jornada anterior y sigue intranquilo con 42 puntos.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 36 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Real Sociedad B - Racing de Santander 1-3.

Las Palmas - Leganés 2-0.

-Sábado 18.

Zaragoza - Ceuta 16.15 horas.

Castellón - Burgos 18.30.

Cultural Leonesa - Córdoba 18.30.

-Domingo 19.

Andorra - Valladolid 14.00.

Sporting de Gijón - Cádiz 16.15.

Albacete - Granada 18.30.

Eibar - Huesca 18.30.

Almería - Málaga 21.00.

-Lunes 20.

Deportivo de La Coruña - Mirandés 20.30.