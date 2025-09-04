Racing y Sporting quieren mantener el pulso del liderato en exigentes salidas

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander y el Sporting de Gijón visitan este fin de semana, en la jornada cuatro de LaLiga Hypermotion, al Almería y Deportivo de la Coruña, respectivamente, dos partidos complicados en los que buscarán alargar su racha de victorias, mantenerse en puestos de ascenso directo y seguir poniendo tierra de por medio sobre sus rivales.

El Racing de Santander visita este domingo el UD Almería Stadium para medirse al Almería (18.30 horas) en uno de los duelos más atractivos de la jornada. El equipo cántabro, que se ha instalado en lo más alto de la clasificación tras ganar los tres primeros partidos de Liga, quiere seguir alargando su gran momento ante un Almería que se mantiene invicto. Dos clásicos del fútbol español, candidatos a subir, que pondrán a prueba su ambición.

Un duelo en el que el Racing busca acumular por primera vez en 2025 cuatro victorias consecutivas, y marcar su mejor arranque liguero tras cuatro jornadas en Segunda División desde la temporada 1992-93. Para lograrlo deberá al menos puntuar en un campo en el que ha ganado en dos de sus tres últimas visitas, aunque cayó el curso pasado. Por su parte, los indálicos quieren sumar sus primeros tres puntos como locales de la temporada, tras el empate 4-4 ante el Albacete en la jornada 1.

El otro equipo que cuenta por victorias todos sus partidos ligueros, el Real Sporting, se medirá este sábado al Deportivo de la Coruña en el estadio de Riazor (16.15 horas). El equipo asturiano ha demostrado en las primeras tres jornadas que quiere confirmarse como uno de los principales candidatos a subir a LaLiga EA Sports y, hasta el momento, sus duelos ante Córdoba, Ceuta y Cultural Leonesa se han resuelto con victoria.

Ahora, ante un competitivo Depor, el equipo de Asier Garitano busca continuar su racha inmaculada y meter presión a sus rivales, ya que todos juegan posteriormente. No lo tendrá fácil, puesto que los gallegos también han arrancado el curso de manera positiva y siguen invictos. Eso sí, encadena dos empates consecutivos, aunque el último de ellos, de mérito, tras equilibrar un 2-0 en contra ante uno de los favoritos al ascenso, el Leganés.

Además, destaca la visita del Real Valladolid a un histórico en apuros como el Real Zaragoza. Los vallisoletanos, que son terceros con siete puntos tras empatar con el Córdoba en Zorrilla, aspiran a reencontrarse con la victoria ante un equipo maño que, con un punto de nueve posibles, ocupa puestos de descenso. Un partido que puede suponer el primer triunfo del Zaragoza como local en el Ibercaja Stadium.

Por su parte, Andorra, Cádiz, Huesca y Málaga, todos ellos con siete puntos y situados del cuarto al séptimo lugar en la clasificación, se medirán a Eibar, Real Sociedad B, Ceuta y Granada, respectivamente, para mantener el pulso por los puestos de 'playoffs' o, incluso, asaltar el ascenso directo. Precisamente ese derbi andaluz en La Rosaleda entre el Málaga y un Granada en crisis se presenta casi como una final para el entrenador nazarí, Pacheta, que cuenta por derrotas todos sus partidos.

PROGRAMA COMPLETO DE LA JORNADA 4 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 5.

Albacete - Mirandés 19.30 horas.

Córdoba - Castellón 21.30 horas.

Sábado 6.

Deportivo de la Coruña - Real Sporting16.15 horas.

Real Zaragoza - Real Valladolid 18.30 horas.

Málaga - Granada 21.00 horas.

Domingo 7.

Ceuta - Huesca14.00 horas.

Burgos - Las Palmas 16.15 horas.

Real Sociedad B - Cádiz16.15 horas.

Almería - Racing de Santander18.30 horas.

Cultural Leonesa - Leganés18.30 horas.

Lunes 8.

Eibar - Andorra 20.30 horas.