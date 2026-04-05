El Racing sufre otro revés en Andorra y el Almería se pone segundo

Andorra - Racing de Santander - LALIGA

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander se llevó una dura goleada (6-2) de su visita a Andorra este domingo en la jornada 34 de LaLiga Hypermotion y vio acercarse a un punto a la UD Almería, que venció (2-1) al Leganés, mientras que la UD Las Palmas firmó un importante triunfo ante el Huesca para estar en la pelea por el ascenso directo.

El líder volvió a las andadas y encajó su tercera derrota en las últimas cuatro jornadas, todas bastante sonoras. Más estrepitosa fue si cabe la del Estadio de Encamp, donde el Racing se había adelantado por partida doble con Giorgi Guliashvili en un cuarto de hora, antes de encajar esa tremenda goleada. Josep Cerdà y Lauti pusieron el 2-2 antes del descanso.

El Andorra, que ya fue capaz de ganar en El Sardinero en la ida, siguió la fiesta con Martí Vilà, Daniel Villahermosa, de penalti, y, a 20 minutos del final, el Racing se quedó con diez por la expulsión de Jorge Salinas. Jastin y Theo Le Normand completaron el set a un líder que vuelve a no tener margen de error, mientras los andorranos ven ya muy cerca el objetivo de la permanencia.

Por otro lado, la UD Almería aprovechó el empate el sábado entre Deportivo y Málaga para ponerse segundo, con 61 puntos, a uno solo del Racing. El equipo andaluz se quedó la victoria en el descuento, gracias a Nico Melamed, con remontada incluida después de que el 'Lega' se hubiera adelantado con Gonzalo Melero.

El 'Pichichi' Sergio Arribas firmó el empate y, en el segundo tiempo, la victoria pudo caer de cualquier lado. El equipo rojiblanco, que venía de perder contra el Castellón, se vio de lleno en la lucha por el ascenso directo con el 2-1, golazo in extremis de Melamed para desatar la euforia en el UD Almería Stadium.

El Leganés, con 39 puntos, vio parada su producción de los últimos tres partidos, para ver la zona de descenso a cinco puntos. La quema la marca un Real Zaragoza que sufrió la remontada (1-2) de un Mirandés que se aferró a la salvación gracias a Unax del Cura y Carlos Fernández.

Además, la UD Las Palmas aprovechó la jornada para recuperar el pulso al ascenso directo, cuarta con 57 puntos, los mismos que Málaga, su próximo rival, y Burgos. El equipo canario impidió al Huesca acercar la salvación con la actuación destacada de Jesé, gol y asistencia para Estanis Pedrola, en la remontada amarilla del segundo tiempo en un feliz Estadio de Gran Canaria.

Mientras, el Eibar firmó su cuarta victoria seguida, a tres puntos de la zona de promoción, ante un Ceuta que está despertando de su sueño de pelear por arriba. El recién ascendido probó la fortaleza de Ipurua, donde el equipo vasco mostró su peligro a balón parado. Javi Martón, de penalti, Carlos Hernández, en propia puerta, y, ya en el segundo tiempo, Jon Bautista, hicieron los goles.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 34 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Sábado.

Cádiz - Córdoba 1-3.

Albacete - Burgos 2-3.

Cultural Leonesa - Valladolid 1-0.

Deportivo de La Coruña - Málaga 1-1.

-Domingo 5.

Eibar - Ceuta 3-0.

Andorra - Racing de Santander 6-2.

Almería - Leganés 2-1.

Las Palmas - Huesca 2-1.

Zaragoza - Mirandés 1-2.

-Lunes 6.

Castellón - Granada 19.00.

Sporting de Gijón - Real Sociedad B 20.30.