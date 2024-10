El Racing vuelve a ganar y sale más líder de Cádiz

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander venció (0-1) este domingo en su visita al Cádiz de la jornada 10 de LaLiga Hypermotion para reforzar su liderato, gracias también al empate (0-0) del Huesca, pese a que jugó con uno más toda la segunda parte, ante el Racing de Ferrol.

El líder sigue fuerte y no falló en el Nuevo Mirandilla, casa de un Cádiz que no conoce la victoria ante su público y no levanta cabeza para ser uno de los aspirantes al ascenso. Con todo, los de Paco López fueron mejores en el primer tiempo.

Después, una desconexión de los andaluces permitió al Racing meterse en el partido que, con un cabezazo de Arana sacaron adelante. Los cántabros suman así 23 puntos en primera posición, por los 18 del Mirandés y 17 de un Huesca que alargó su bache, con sólo una victoria en los últimos cuatro partidos.

El cuadro oscense no aprovechó la superioridad del segundo tiempo en A Malata. Los locales llegaron a adelantarse en el inicio, pero el gol de Jauregi lo anuló el VAR por fuera de juego. Hubo ocasiones en ambas áreas, y paradas de ambos porteros. La expulsión de Álex López dio papeletas a un Huesca que no encontró el camino y respiró con la última de Álvaro Giménez para los de Ferrol.

Por otro lado, el Real Zaragoza, cuarto con 16 puntos, alargó también su momento irregular, con tres derrotas en cuatro partidos, al caer (1-2) ante el Almería. Un doblete de Luis Suárez, en su regreso a La Romareda, permitió a los andaluces salir del descenso.

Además, también este domingo en la décima jornada, el Elche venció (2-1) al Sporting de Gijón con goles de Óscar Plano y Elbasan Rashani en el segundo tiempo. Tres puntos de confianza para que los ilicitanos miren hacia arriba y una derrota que frena a los asturianos a las puertas de la zona de promoción.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 10 EN LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Córdoba - Cartagena 2-1.

-Sábado.

Deportivo de La Coruña - Eldense 1-1.

Málaga - Oviedo 0-0.

Castellón - Levante 2-0.

Granada - Tenerife 4-0.

Mirandés - Eibar 1-0.

-Domingo 20 de octubre.

Cádiz - Racing de Santander 0-1.

Racing de Ferrol - Huesca 0-0.

Elche - Sporting de Gijón 2-1.

Zaragoza - Almería 1-2.

-Lunes 21.

Albacete - Burgos 20.30.