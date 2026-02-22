El Racing vuelve al liderato y el Málaga se acerca al ascenso directo

Racing de Santander - Burgos - LALIGA

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander venció (1-0) al Burgos para recuperar el liderato de LaLiga Hypermotion en una jornada 27 en la que el Málaga se impuso (1-0) al Albacete también este domingo para reafirmarse como candidato al ascenso.

El equipo de José Alberto aprovechó el empate el sábado del Castellón para volver a la cabeza de Segunda con 50 puntos por los 49 de los castellonenses. Un gol de Andrés Martín a los siete minutos dio el triunfo a un Racing que fue mejor en la primera media hora, pero que después tuvo que sufrir.

El Burgos gozó del dominio y las ocasiones en El Sardinero pero se fue de vacío, incapaz una jornada más de apuntarse a la zona de promoción. Ahí, el Málaga se afianzó con 44 puntos, a cinco del segundo puesto, gracias al gol de la segunda parte de Joaquín Muñoz, incapaz de reaccionar un Albacete que vuelve a mirar hacia abajo.

Por otro lado, el Sporting evitó el efecto Fran Escribá en el Real Valladolid con un 2-2 en El Molinón. El equipo pucelano remontó el 1-0 temprano y de chilena de Juan Otero, pero Pablo Vázquez firmó el 2-2 a diez minutos de final. Los de Gijón tampoco sumaron lo suficiente para entrar en el 'Top 6', mientras el conjunto castellano se queda marcando la zona de descenso.

Además, un doblete de Josep Cerdà dio tres puntos obligados al Andorra en su duelo directo contra un hundido Real Zaragoza (2-1). El conjunto andorrano, que llevaba una victoria en sus últimos siete partidos, salió de la quema sin dar vida al colista.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 27 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Ceuta - Granada 2-1.

-Sábado 21.

Leganés - Cultural Leonesa 1-1.

Deportivo de La Coruña - Eibar 1-0.

Huesca - Mirandés 1-2.

Almería - Córdoba 2-1.

Las Palmas - Castellón 1-1.

-Domingo 22.

Sporting de Gijón - Valladolid 2-2.

Andorra - Zaragoza 2-1.

Racing de Santander - Burgos 1-0.

Málaga - Albacete 1-0.

-Lunes 23.

Cádiz - Real Sociedad B 20.30.