Radovic se despide de UCAM Murcia: "Me habéis hecho sentir un murciano más"

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot montenegrino Nemanja Radovic anunció este miércoles que se va del UCAM Murcia, el club de su "vida", en el que era el capitán y en el que ha pasado nueve años, agradeciendo a la afición por haberle hecho sentir "un murciano más".

"Me habéis hecho sentir un murciano más. Jamás olvidaré todos los momentos bonitos que he vivido en el Palacio delante de todos vosotros. He tenido el privilegio de recibir el trofeo de subcampeón de la Liga Endesa, así que espero que me acojáis en la grada como un fan más, para ver quizás como se levanta el primer título de nuestra historia", agradeció Radovic, máximo anotador del equipo murciano en la historia de la Liga Endesa, en su acto de despedida.

Después de nueve temporadas en Murcia, en dos etapas (2014-2017 y 2020-2025), el jugador balcánico se marcha con 2.379 puntos en ACB, 2.385 créditos de valoración, 1.195 rebotes, 205 asistencias y 120 tapones.

El montenegrino recordó que lleva 12 temporadas en España, nueve de ellas "defendiendo" al club de su "vida". "Ya no soy un niño, soy consciente de que mi carrera está más cerca del final que del inicio y, aunque me encuentro en un gran momento físico y de madurez, mi rol en la pista va a continuar descendiendo con el paso del tiempo", apuntó.

Radovic explicó el proceso que le ha llevado a decidir su marcha del equipo. "Hace unos días recibí una oferta que a estas alturas no esperaba recibir. Se trata de un club de otro continente y de una cuantía económica muy alta. Conozco al entrenador y me ha ofrecido un rol muy importante dentro del equipo. En estos momentos priorizo el futuro de mi familia por delante de cualquier otra razón y, después de una carrera tan bonita, quiero terminar los últimos años de baloncesto sintiéndome importante dentro de la pista", relató en declaraciones facilitadas por el UCAM Murcia.

Radovic, "hecho un mar de dudas", lo consultó con su mujer y con el director deportivo del club, Alejandro Gómez, quien le habló como un amigo y le dijo que entendía su decisión y no habría ningún impedimento en rescindir el contrato con el conjunto murciano. "Esto no es un final. Prefiero llamarlo punto y seguido. Porque siempre me consideraré parte de este club y espero volver dentro de unos años. Gracias", finalizó.