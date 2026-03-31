Rafa Jódar arranca la temporada de tierra batida con triunfo en Marrakech

March 20, 2026, Miami: Rafael Jodar - Miami 2026 - USA - 20/03/2026,Image: 1084824757, License: Rights-managed, Restrictions: * Belgium, France, Germany Rights Out *, Model Release: no, Credit line: Cc / Zuma Press / ContactoPhoto Editorial licence valid - Cc / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha iniciado la temporada de tierra batida en el torneo de Marrakech (Marruecos), de categoría ATP 250, con una victoria este martes en primera ronda ante el serbio Dusan Lajovic (6-3, 6-4), mientras que Daniel Mérida también ha avanzado en el torneo de Bucarest, de categoría ATP 250 y jugado también sobre arcilla, en el que se han despedido Roberto Bautista y Pedro Martínez.

El madrileño, número 89 del mundo y crecido tras alcanzar la tercera ronda en el Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos), se mostró sólido con su saque en su estreno en el certamen marroquí, donde no cedió su servicio y sobrevivió a las dos únicas bolas de 'break' a las que se enfrentó.

Rompió a su rival en el cuarto juego de la primera manga, suficiente para llevarse el parcial, y encarriló su primera victoria ATP sobre polvo de ladrillo con otro quiebre en el mismo juego del segundo set. Ahora, en octavos, se medirá con el checo Tomas Machac, cuarto cabeza de serie del torneo.

Mientras, en Bucarest, el único español superviviente de la jornada fue Daniel Mérida, que ganó al finlandés Otto Virtanen (7-6(4), 5-7, 7-5). El madrileño, 136 del ranking ATP, levantó hasta cinco bolas de set con 5-4 en contra y forzó el 'tie-break', que le permitió conquistar la primera manga.

En la segunda, desaprovechó un 3-0 y vio cómo Virtanen igualaba el choque, pero pudo resarcirse en la tercera, con tres quiebres -por dos de su rival- y en su tercera pelota de partido. Su próximo rival será el segundo favorito, el francés Adrian Mannarino.

Por su parte, Roberto Bautista cayó ante el francés Titouan Droguet (6-1, 1-6, 6-1). El castellonense, número 80 del ranking ATP, sucumbió en un partido de contrastes, donde después de sumar un único punto en el set inaugural arrancó 5-0 el segundo para posteriormente empatar la contienda. Sin embargo, dos roturas en el parcial definitivo acabaron con su aventura en la capital rumana tras una hora y 42 minutos.

Tampoco siguió adelante Pedro Martínez, derrotado por el alemán Daniel Altmaier (6-1, 6-4). El germano enlazó cinco juegos ganados para adjudicarse la primera manga. El de Alzira, 113 del mundo, tampoco reaccionó en un segundo set en el que volvió a ceder su saque en el noveno juego.