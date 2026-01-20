Rafa Jódar brilla en su debut en Australia y Sinner se mete en segunda ronda sin complicaciones

Archivo - Rafael Jodar, durante un partido. - ITF - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar se ha metido en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y que se disputa en pista dura, tras ganar un partido muy igualado al Rei Sakamoto (7-6(6), 6-1, 5-7, 4-6, 6-3), mientras que el italiano Jannik Sinner también accedió a la segunda ronda tras la retirada de su rival, el francés Hugo Gastón, cuando el partido se encontraba con un marcador de 2-0 (6-2, 6-1) para el de San Cándido.

El estreno en un cuadro final de Grand Slam no ha podido ser más exitoso para Rafa Jódar. El tenista madrileño, de 19 años, debutó con victoria en un durísimo partido ante Sakamoto. Ambos tenistas provenientes de la previa, tuvieron una batalla de casi cuatro horas de juego que acabó decidiéndose en el quinto y definitivo set.

Antes, el arranque de Jódar había sido arrollador con dos sets muy completos en los que no cedió ningún saque. Así, la primera manga se la llevó en un disputadísimo 'tie break', que acabó con un 4-1 de parcial y un resultado final de 8-6. Más sencillo sería el segundo set, en el que desplegó su mejor tenis y sólo dejó sumar un juego al japonés, con un contundente 6-1.

Sin embargo, el partido cambiaría en el tercer parcial. Ahí, la solidez del español con sus golpes caería, cometiendo hasta 15 errores no forzados, por los 10 cometidos hasta entonces en el encuentro. Además, perdería por primera vez su saque en el partido, hasta en dos ocasiones, cayendo por 7-5. Y también lo haría en el cuarto set, en el que un solitario 'break' en el primer juego fue suficiente para que Sakamato igualara el partido.

Ya en el quinto set, volvería a aparecer la versión más fiable del madrileño con el saque, con el que no concedería ninguna rotura, levantando las tres opciones de 'break' de su rival. Además, en el sexto juego, sí conseguiría romper el de Sakamato para tomar una ventaja en el set (4-2) que ya no cedería (6-3). Ahora, su rival en segunda ronda se medirá al checo Jakub Mensik.

Un Mensik que se deshizo en un complicado debut del español Pablo Carreño en cinco sets (7-5, 4-6, 2-6, 7-6(1), 6-3), en un partido en el asturiano desperdició un 'break' a favor en la cuarta manga. Ahí, un 'contra break' del checo devolvió la igualdad a un set que acabaría llevándose en un 'tie break' que no tuvo emoción (7-1). Y en el quinto y definitivo set, el cabeza de serie número 16 del torneo consumaría la remontada ante un Carreño que cedería su saque hasta tres veces para el definitivo 6-3.

También cayó en primera ronda el otro español que entraba en liza en el torneo este martes, Carlos Taberner. El valenciano, que tampoco pudo sumar su primera victoria en un Grand Slam en Australia, fue superado con autoridad por el italiano Lorenzo Sonego en tres sets (6-4, 6-0, 6-3).

Por último, el vigente campeón del torneo, el italiano Jannik Sinner, tuvo un debut plácido ante el francés Hugo Gastón. De hecho, ni siquiera tendría que ganar tres sets para plantarse en la segunda ronda, ya que con el marcador con dos sets a cero favorable, el galo decidió retirarse del encuentro por problemas físicos. Antes, la superioridad del tenista de San Cándido había sido patente con los resultados de los primeros dos sets (6-2, 6-1), en los que apenas cedió 12 puntos con su saque.