Rafa Jódar cumple en su debut en Roma y se mete en tercera ronda

Rafael Jodar of Spain reacts against Jannik Sinner of Italy during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 29, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar se ha metido este viernes en la tercera ronda del torneo de Roma, tercer Masters 1000 de tierra batida de la temporada, tras ganar en dos sets en un disputado partido al portugués Nuno Borges (7-6(4), 6-4) en un duelo en que el madrileño exhibió un altísimo nivel con su saque, con el que consiguió hasta 11 'aces'.

Rafa Jódar confirmó en su debut de Roma que ha llegado a la élite del circuito ATP para quedarse. Ante un incómodo rival para estrenarse en el polvo de ladrillo romano como Nuno Borges, el de Leganés supo darle la vuelta a un primer set que se le puso en contra después de ceder su segundo turno de servicio para acabar llevándoselo en un 'tie break' en el que fue mejor. Y posteriormente, un solitario 'break' a favor en el arranque del segundo set sería suficiente para llevarse el partido.

Y es que, más allá de esa rotura concedida en el tercer juego del partido, el saque de Rafa Jódar fue su principal arma. Hasta 11 saques directos consiguió en el partido, en el que mantuvo un 59% de primeros saques, con los que ganó 37 de 48 puntos en juego. Un tenista español que con este triunfo asegura su condición de cabeza de serie en el próximo Roland Garros.

Un encuentro en el que parecía que Jódar iba a ser mucho más contundente en su victoria, ya que arrancó con un saque en blanco y opciones de rotura en su primer juego al resto. Sin embargo, el portugués aprovechó los errores del español en su siguiente turno de servicio para tomar ventaja de un 'break', que no recuperaría Jódar hasta el octavo juego. Ahí, en el tramo final del set, después de que los saques se impusieran, el joven talento español cerraría el set en una muerte súbita en la que pasó de 3-4 en contra al 7-4 final.

Y aprovechando el impulso anímico que supuso acabar la primera manga de esa manera, Jódar aprovecharía el primer juego del segundo parcial para quebrar por segunda vez en el partido el saque de Borges. Una ventaja que sería definitiva para el partido, a pesar de que tuvo que levantar hasta tres pelotas de rotura en contra. Así, acabaría cerrando su pase a tercera ronda por 6-4 tras casi dos horas de juego.