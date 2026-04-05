Rafa Jódar estrena su palmarés ATP en Marrakech

March 20, 2026, Miami: Rafael Jodar - Miami 2026 - USA - 20/03/2026,Image: 1084824774, License: Rights-managed, Restrictions: * Belgium, France, Germany Rights Out *, Model Release: no, Credit line: Cc / Zuma Press / ContactoPhoto Editorial licence valid - Cc / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha conquistado el torneo de Marrakech (Marruecos), de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, después de derrotar este domingo en la final al argentino Marco Trungelliti (6-3, 6-2), un triunfo que corona una semana espectacular y que le ofrece su primer título ATP.

El madrileño, de 19 años y número 89 del mundo, impuso su juventud y su hambre en la arcilla marroquí ante un rival que, igual que él, debutaba en una final ATP a sus 36 años, que le convertían en el finalista primerizo más veterano en la historia del circuito. La lucha duró apenas una hora y diez minutos.

De hecho, Jódar arrancó con una rotura confirmada posteriormente con su saque, y, tras desaprovechar tres bolas de 'break' en el tercer juego, cerró la manga inaugural rompiendo de nuevo el saque del argentino.

Ya en el segundo set, donde neutralizó una pelota de quiebre de su adversario en el primer juego, volvió a quebrar el servicio rival al poco de comenzar y se plantó 3-0, y con 5-2 y en su primera bola de partido, al resto, no falló. Con ello, triunfa en su primera aventura ATP sobre polvo de ladrillo.

El lunes ascenderá al número 57 del ranking ATP; un año atrás, estaba fuera del 'Top 900'. Este curso, Jódar logró triunfos en los cuadros finales del Abierto de Australia, de Delray Beach, de Acapulco y de Miami, asegurando su debut en el 'Top 100' el pasado lunes.

Además, se consolida como número uno de la Carrera hacia Yeda, por encima de compañeros Next Gen ATP como su compatriota Martín Landaluce y el brasileño Joao Fonseca.