Rafa Jódar evita al favorito Jannik Sinner en Roma

Rafael Jodar of Spain plays against Jannik Sinner of Italy during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 29, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar debutará en el torneo de Roma, quinto Masters 1000 de la temporada y que se disputa en tierra batida, al portugués Nuno Borges o un tenista de la previa, y ha evitado hasta una hipotética final al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, siendo el alemán Alexander Zverev el rival de mayor ránking en su parte del cuadro.

Rafa Jódar buscará en Roma seguir creciendo en el ranking y confirmarse como uno de los tenistas a tener en cuenta en los próximos torneos. El madrileño firmó en Madrid unos cuartos de final que le han permitido entrar como cabeza de serie al torneo romano, donde debutará ante el portugués Nuno Borges o un tenista de la previa. Mayor dificultad tendría la tercera ronda frente al australiano Alex De Miñaur, al que ganó en Madrid, o Jaume Munar.

De hecho, el sorteo ha sido benévolo con el tenista de Leganés, que ha evitado a Jannik Sinner. Así, su rival de más entidad de camino a unas semifinales que serían históricas sería Alexander Zverev, y en la penúltima ronda tendría que hacer frente a jugadores como Novak Djokovic, Lorenzo Musetti o Casper Ruud.

Por su parte, el máximo favorito para alzarse con el triunfo en la capital italiana, Jannik Sinner, irá por la otra parte del cuadro, donde Arthur Fils, en una hipotética cuarta ronda; el ruso Andrey Rublev o estadounidense Ben Shelton, en cuartos; y Daniil Medvedev o el canadiense Felix Auger-Aliassime, en semifinales, serán presumiblemente sus rivales.

Un camino que puede ser histórico para el número uno del mundo, ya que podría convertirse en el primer tenista desde Rafa Nadal (2010) en ganar los tres Masters 1000 de tierra batida en una misma temporada. Además, sería el sexto torneo de esta categoría que conquistaría de manera consecutiva, y que le permitiría completar el palmarés de todos los Masters 1000.