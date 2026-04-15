Rafa Jódar gana a Carabelli y es la única esperanza española en el Godó

El tenista español Rafael Jódar en el triunfo sobre Ugo Carabelli en el Barcelona Open Banc Sabadell 2026 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar ha avanzado a los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-73ª Trofeo Conde de Godó, de categoría ATP500 y que se disputa en la tierra batida del RCTB-1899, tras ganar al argentino Camilo Ugo Carabelli por la vía rápida con un resultado de 6-3 y 6-3.

En una hora y media de partido, el joven tenista madrileño, de apenas 19 años y en su primera incursión en el circuito profesional, pudo acabar con la resistencia inicial del argentino Carabelli y lograr su mejor resultado en un torneo ATP500 en su incipiente carrera.

En el primer set, Jódar logró tres roturas de servicio en el cuarto, sexto y noveno juegos, mientras que Camilo Ugo Carabelli consiguió un break en el primer juego. Así, Jódar mantuvo su servicio más veces para cerrar la primera manga por 6-3. Eso sí, tuvo que recuperarse anímicamente tras verse 0-2 abajo en la apertura del partido.

Similar fue el arranque del segundo set, con Jódar rompiendo el servicio de Carabelli en el tercer juego (2-1) y repetirlo en el noveno y último, sin ceder su servicio más veces y logrando cerrar también por 6-3 una segunda manga que fue mucho más cómoda que la primera, si bien con 4-3 y su servicio tuvo que salvar dos bolas de rotura del argentino.

En cuanto a las estadísticas de saque, Rafael Jódar tuvo un porcentaje de primer servicio del 70% y ganó el 65% de los puntos con su servicio. Además, no cometió dobles faltas en el primer set y mantuvo un alto nivel de juego con 21 ganadores a lo largo del partido.

Jódar, invitado por el torneo, debutó en Barcelona en primera ronda y eliminó al también español Jaume Munar por un claro 1-6 y 2-6. Y, en octavos de final, le mete este doble 6-3 a Ugo Carabelli para, junto al adiós por lesión del gran favorito Carlos Alcaraz, quedarse como único español vivo en el torneo. Y en cuartos de final jugará contra el británico Cameron Norrie o el estadounidense procedente de la previa Ethan Quinn.

Previamente, la gran sorpresa de la jornada en la tierra batida barcelonesa --porque la bomba fue la que protagonizó Alcaraz en sala de prensa-- fue la derrota del tercer cabeza de serie del torneo, el australiano de origen español Alex de Minaur ante el serbio, procedente de la previa, Hamad Medjedovic por 6-3 y 6-4 en 1:35 horas de juego.

Y la mala jornada para los tenistas argentinos la empezó Tomás Martín Etcheverry cuando, por la mañana, cayó a manos del portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6 en 2:01 horas. Con un final atípico y épico al sacar, en el 'tie break' definitivo, el portugués con una 'cuchara' (por debajo) y engañando al argentino, al que no le sentó bien esta jugada permitida pero mal vista.