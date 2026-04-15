Rafa Jódar gana a Carabelli y es la única esperanza española en el Godó

El tenista español Rafael Jódar en el triunfo sobre Ugo Carabelli en el Barcelona Open Banc Sabadell 2026 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar ha avanzado a los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-73ª Trofeo Conde de Godó, de categoría ATP500 y que se disputa en la tierra batida del RCTB-1899, tras ganar al argentino Camilo Ugo Carabelli por la vía rápida con un resultado de 6-3 y 6-3.

En una hora y media de partido, el joven tenista madrileño, de apenas 19 años y en su primera incursión en el circuito profesional, pudo acabar con la resistencia inicial del argentino Carabelli y lograr su mejor resultado en un torneo ATP500 en su incipiente carrera.

En el primer set, Jódar logró tres roturas de servicio en el cuarto, sexto y noveno juegos, mientras que Camilo Ugo Carabelli consiguió un break en el primer juego. Así, Jódar mantuvo su servicio más veces para cerrar la primera manga por 6-3. Eso sí, tuvo que recuperarse anímicamente tras verse 0-2 abajo en la apertura del partido.

Similar fue el arranque del segundo set, con Jódar rompiendo el servicio de Carabelli en el tercer juego (2-1) y repetirlo en el noveno y último, sin ceder su servicio más veces y logrando cerrar también por 6-3 una segunda manga que fue mucho más cómoda que la primera, si bien con 4-3 y su servicio tuvo que salvar dos bolas de rotura del argentino.

En cuanto a las estadísticas de saque, Rafael Jódar tuvo un porcentaje de primer servicio del 70% y ganó el 65% de los puntos con su servicio. Además, no cometió dobles faltas en el primer set y mantuvo un alto nivel de juego con 21 ganadores a lo largo del partido.

Jódar, invitado por el torneo, debutó en Barcelona en primera ronda y eliminó al también español Jaume Munar por un claro 1-6 y 2-6. Y, en octavos de final, le mete este doble 6-3 a Ugo Carabelli para, junto al adiós por lesión del gran favorito Carlos Alcaraz, quedarse como único español vivo en el torneo.

Ahora, el madrileño, fuera del Top 900 hace un año y con un nuevo salto en el ranking hasta el Top 50 del mundo, se medirá con el británico Cameron Norrie, quien se impuso con sufrimiento (6-3, 4-6, 6-4) al estadounidense procedente de la previa Ethan Quinn. Jódar venció al británico en Acapulco hace menos de dos meses, dejando apenas cinco juegos en el camino.

Previamente, la gran sorpresa de la jornada en la tierra batida barcelonesa --porque la bomba fue la que protagonizó Alcaraz en sala de prensa-- fue la derrota del tercer cabeza de serie del torneo, el australiano de origen español Alex de Minaur ante el serbio, procedente de la previa, Hamad Medjedovic por 6-3 y 6-4 en 1:35 horas de juego.

Y la mala jornada para los tenistas argentinos la empezó Tomás Martín Etcheverry cuando, por la mañana, cayó a manos del portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6 en 2:01 horas. Con un final atípico y épico al sacar, en el 'tie break' definitivo, el portugués con una 'cuchara' (por debajo) y engañando al argentino, al que no le sentó bien esta jugada permitida pero mal vista.