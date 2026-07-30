Rafa Jódar gana a Nishikori y se enfrentará a Musetti en los cuartos de Washington

July 28, 2026, Washington, Illinois, USA: RAFAEL JODAR of SPAIN during the match against A. FILS of France in the first round of Mubadala Washington DC, USA. Jodar won 7:6 (7-5), 6:3. - Europa Press/Contacto/Marcin Cholewinski

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar se impuso este jueves en dos sets, con parciales de 6-3 y 6-2, al veterano japonés Kei Nishikori, de 36 años y que jugó como 'invitado', y se clasificó para los cuartos de final del torneo ATP 500 de Washington (Estados Unidos), en los que se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti, número 15 del ranking ATP.

Jódar basó su triunfo contra Nishikori en su efectividad en el primer servicio, con el que ganó el 76 por ciento de los puntos. Además, también estuvo sólido con el segundo servicio y tan sólo concedió dos dobles faltas que no dieron opción al mejor tenista japonés de la historia, que llegó a ser el cuarto mejor jugador del mundo.

Asimismo, el madrileño estuvo eficaz en las tres oportunidades de las que dispuso para romper el servicio de su rival y salvó las tres bolas de rotura que tuvo Nishikori, campeón en Washington en 2015. Esta solidez también se reflejó en los errores no forzados, con 24 de Jódar frente a los 32 del veterano nipón, así como en los golpes ganadores, donde el español se impuso 11 a 7.

Tras esta victoria, Rafa Jódar, número 24 del ranking ATP, se enfrentará a Lorenzo Musetti en los cuartos de final, que se disputan este viernes, después de que el italiano venciera al australiano Aleksandar Vukic en tres sets.