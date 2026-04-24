Rafa Jódar irrumpe en el Mutua Madrid Open

El tenista español Rafa Jódar celebrando el triunfo frente al australiano Alex De Miñaur en el Mutua Madrid Open. - ÓSCAR J. BARROSO

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar se ha metido este viernes en la tercera ronda del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, tras arrasar al australiano Alex De Miñaur, cabeza de serie número cinco del torneo, (6-3, 6-1), en un partido que lo consagra como una de las grandes esperanzas del tenis español de cara al futuro.

Rafa Jódar dejó atrás los nervios del debut ante Jasper De Jong y ofreció su mejor versión en su segundo partido Madrid. Ante una abarrotada pista Manolo Santana, con espectadores de lujo como Jannik Sinner, el madrileño se presentó al tenis mundial con una victoria de las que dejan huella. Jódar hizo lo que quiso con todo un Top 10 como Alex De Miñaur, que sólo presentó batalla en el arranque del duelo.

El de Leganés cimentó su victoria más importante hasta el momento en el circuito en un revés que hizo añicos al australiano cada vez que entraba en juego, y con una personalidad y madurez propia de jugadores más experimentados. Además, mejoró bastante la eficacia con su servicio, su gran debe en la primera ronda, a la vez que confirmó que es un jugador muy peligroso al resto, quebrando el saque de De Miñaur hasta en cinco ocasiones.

El arranque del duelo sería toda una declaración de intenciones por parte de Jódar, que, tras ganar su primer turno de saque, conseguiría romper el de su rival en su primera oportunidad. Sin embargo, el australiano reaccionaría con un 'contra break', al que también respondería el español con otro juego al resto. A partir de ahí, con 3-1 favorable en el marcador, tiraría de madurez para, sin tener que hacer frente a ninguna pelota de rotura en contra, ganar sus siguientes tres servicios y cerrar el set (6-3).

Jódar estaba exultante y con la confianza por las nubes, y lo que se viviría en el segundo set superaría cualquier tipo de expectativa. El de Leganés sacaría todo su repertorio de golpes para dejar atónito, que era consciente que estaba presenciando el nacimiento algo muy importante. Y es que, 39 minutos le bastaron para endosar un 6-1 al cabeza de serie número cinco del torneo y cerrar su pase a tercera ronda. Ahora, el próximo domingo, en un duelo generacional ante el brasileño Joao Fonseca, buscará alcanzar por primera vez los octavos de un Masters 1000.

Además, la jornada de viernes dejó las eliminaciones de otros dos cabezas de series como Andrey Rublev, campeón en Madrid en 2024, y Ben Shelton, que llegaba a Madrid después de ganar en Múnich. El ruso caería en dos sets ante el checo Vit Kopriva (6-3, 6-4), y el estadounidense haría lo propio ante el croata Dino Prizmic en tres sets (6-4, (4)6-7, 7-6(5). En cuanto al resto de españoles, Cristina Bucsa quedó eliminada frente a la turca Zeynep Sonmez (6-1, (4)6-7, 6-2).