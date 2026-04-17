Rafa Jódar: "No ha cambiado nada, estoy en proceso de mejora"

Rafa Jódar, Barcelona Open Banc Sabadell-73ª Trofeo Conde de Godó - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar confesó haber experimentado una "acogida" especial en la victoria contra el británico Cameron Norrie (6-3 y 6-2) este viernes para acompañar su pase a semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-73ª Trofeo Conde de Godó, otro paso adelante en su irrupción en el circuito ATP.

"Ha sido un partido muy duro pero he sabido controlar muy bien los momentos del partido. Sabía que eran puntos importantes y siempre está muy bien que te aplaudan, me he sentido muy acogido hoy. Jugando en mi país, eso es una cosa que no había hecho hasta ahora, es mi primeros torneo ATP aquí, es una satisfacción extra, ves a mucha gente conocida que viene a verte", dijo.

El joven madrileño confesó la emoción de jugar en casa, dando pasos en su mejoría y con los pies en el suelo, después de ganar hace diez días su primero título en Marrakech. "No ha cambiado nada. Estoy en un proceso de mejora, diferentes aspectos de mi juego que me están ayudando adaptarme a la tierra. Sé que tengo que seguir así, quedan muchos torneos en tierra", afirmó en rueda de prensa.

"Es mi primera vez jugando aquí pero es muy especial, me están apoyando mucho y siento que estoy jugando un torneo en casa, son los torneos que quieres jugar", añadió, antes de valorar su duelo en semifinales contra el francés Arthur Fils, un jugador que "ha hecho las cosas muy bien". "Tengo que intentar dar mi mejor nivel", dijo.

Además, Jódar confesó que le gusta ver tenis y dio mucha importancia a tener a su padre en el banquillo. "Siempre cuando tienes una persona, en este caso tu padre, en el box es un apoyo muy grande. Él siempre tiene una solución, nos conocemos muy bien, es especial, eso hace que cuando las cosas no van bien yo tenga un apoyo extra", apuntó.