Rafa Jódar: "Nunca empujaría a una recogepelotas, no la he tocado"

Rafael Jódar, Roland Garros - Europa Press/Contacto/Chryslene Caillaud/Psnewz

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar explicó la "mentalidad" de este viernes para meterse en octavos de final de Roland Garros, pensando siempre que "hasta el último punto" había partido para remontar en cinco sets al estadounidense Axel Michelsen, al tiempo que negó que empujara a una chica recogepelotas durante el partido.

"Fue un partido muy duro, él jugó muy bien durante todo el partido, así que tuve que dar mi mejor nivel. Él estaba jugando muy bien al final del segundo set y al principio del tercero, pero sabía que el partido aún era muy largo. Sabía que si daba lo mejor tendría opciones y es lo que hice. El partido no está terminado hasta el último punto, y esa fue mi mentalidad en el cuarto y quinto set.

Es una de las razones por las que di la vuelta al partido", afirmó en rueda de prensa, alargando su mejor 'Grand Slam'.

El madrileño no quiso ir más allá del próximo partido, contra su compatriota Pablo Carreño, sin pensar en sus opciones de llegar lejos, con eliminaciones como la de ayer de Jannik Sinner. "Mi mentalidad siempre es ir partido a partido, podía haber perdido hoy perfectamente. Tengo que recuperarme para otro partido duro, pero solo centrado en el siguiente partido y no mirar más allá", dijo.

"Intento desarrollar mi juego pero mi modelo a seguir cuando era joven era Rafa Nadal y después Carlos Alcaraz, los dos españoles como yo, mis dos modelos a seguir, pero trato de seguir mi camino, con mi propio espíritu. Creo que soy un jugador agresivo, me gusta dominar los puntos, en tierra hay que defender un poco más y trato de desarrollar ese juego también", confesó.

Por otro lado, Jódar fue preguntado por un momento del partido de este viernes en el que pareció empujar a una recogepelotas y apuntó que ni la tocó. "Ella estaba andando hacia atrás, no la empujé o nada parecido, le estaba diciendo a mi padre que me diera lo que necesitaba. Ella estaba en medio y estaba intentado salir de ahí, iba hacia atrás pero no tropezó porque la empujé, creo que estaba lo que cubre la pista y tropezó con eso", explicó.

"Obviamente, agradezco el trabajo de los recogepelotas y más en estas condiciones, nunca empujaría a una recogepelotas. No haría eso nunca, no la he tocado", zanjó sobre la polémica y la imagen que estaba corriendo además en redes sociales.