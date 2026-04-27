Rafa Jódar: "Tenía que jugar mi mejor tenis, Fonseca es durísimo"

Rafael Jódar, Mutua Madrid Open - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar se mostró "muy contento" con la señalada victoria ante el brasileño Joao Fonseca, por sacar su "mejor juego" contra un rival "durísimo" y acceder a octavos de final del Mutua Madrid Open en una gran sesión nocturna.

"Sabía que tenía que jugar mi juego en el tercer set y ha salido rodado, muy contento con ese nivel en el tercer set. Sabía que Fonseca era un rival durísimo, que tenía que hacer las cosas bien si quería llevarme este partido", dijo ante los medios.

El madrileño terminó ya entrando la madrugada en la Manolo Santana, con la euforia contenida de llevarse un duelo señalado como futura rivalidad a seguir en el circuito. "Ya veremos, el tiempo dirá. Ha sido un partido muy igualado, de un gran nivel por parte de los dos", afirmó sobre esa posible saga entre ambos.

"Muy contento con la victoria. Ha sido un partido muy igualado. Fonseca viene haciendo las cosas muy bien también esta temporada, también quiero desearle lo mejor, tiene una carrera brillante", añadió, sin querer mirar más allá del cruce contra el checo Vít Kopriva, por un posible encuentro con Jannik Sinner en cuartos.

"El siguiente partido son octavos, hay que enfocarse en el martes y partido a partido. Tenía que subir mi nivel, a pensar en el siguiente", añadió un Jódar que explicó que los calambres del tercer set fueron al final "unas pequeñas molestias" y sin dar preferencia sobre jugar en día o noche. "Me tengo que adaptar", zanjó.