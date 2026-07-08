Rafa Márquez, nuevo seleccionador de México

June 8, 2026, Mexico City, Cdmx, Mexico: Javier Aguirre Head Coach of Mexican national soccer team accompanied by Rafael Marquez during the flag-raising ceremony at the High-Performance Center (CAR) before the 2026 FIFA World Cup Group A match between Me - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

LA Federación Mexicana de Fútbol designó este miércoles oficialmente a Rafael Márquez como nuevo seleccionador nacional masculino, cargo en el que ya estaba previsto que sustituyese a Javier Aguirre tras la participación del 'Tri' en el Mundial 2026.

El organismo recordó que este nombramiento del exdefensa del FC Barcelona "da continuidad al Proyecto Deportivo 2030" y "forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales".

Márquez ha sido asistente del 'Vasco' Aguirre, lo que le ha permitido participar "de manera directa en la preparación, competencia y desarrollo del equipo" que compitió en este Mundial, y como jugador, "construyó una de las trayectorias más destacadas en la historia del fútbol mexicano", disputando cinco Copas del Mundo y ganando la Copa Confederaciones de 1999 y la Copa Oro de la CONCACAF en 2003 y 2011.

"Al formalizar el nombramiento de Rafael Márquez, la Federación Mexicana de Fútbol expresa su más amplio reconocimiento y agradecimiento a Javier Aguirre y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, liderazgo y profesionalismo con que encabezaron a la Selección Nacional de México durante este proceso, dejando un firme legado de trabajo, identidad y competitividad que fortalece las bases para la siguiente etapa del representativo nacional", subrayó la FMF.