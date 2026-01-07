Rafa Mir, baja en el Elche por una lesión en el bíceps femoral

Archivo - Rafa Mir of Elche CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Elche CF at Riyadh Air Metropolitano stadium on August 23, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El delantero español Rafa Mir no podrá estar disponible para el técnico del Elche CF, Eder Sarabia, para los próximos compromisos del equipo después de sufrir una lesión en el bíceps femoral durante la derrota del pasado sábado ante el Villarreal CF en LaLiga EA Sports.

El futbolista, máximo goleador del conjunto franjiverde (6 goles) y una de sus piezas claves arriba, tuvo que ser sustituido ante el 'Submarino Amarillo' en el tramo final de un choque que terminó con molestias.

Y las pruebas médicas a las que se sometió este miércoles Mir detectaron "una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo", de la que su club se limitó a añadir que su "periodo de recuperación quedará determinado en función de su evolución".

De momento, el delantero de Cartagena se perderá el derbi del fin de semana ante el Valencia CF en Mestalla y parece improbable que pueda estar para los octavos de Copa del Rey ante el Real Betis de la semana que viene y para el siguiente encuentro liguero ante el Sevilla FC.