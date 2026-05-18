El Rafa Nadal Academy Padel Tour llega a Polonia, Reino Unido y Alemania de la mano de Holafly

Archivo - Evento de presentación del Rafa Nadal Academy Pádel Tour 2026 en el club de pádel G24. - RAFA NADAL ACADEMY - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Rafa Nadal Academy Padel Tour continúa acelerándose en 2026 gracias a su alianza estratégica con Holafly como 'partner' global y, tras consolidarse en España e Italia con más de 3.000 jugadores en la edición del año pasado, el circuito amateur llega a Polonia, Reino Unido y Alemania.

El circuito amateur impulsado por la Rafa Nadal Academy se expande a mercados donde el interés por el pádel "crece rápidamente y donde existe una comunidad cada vez mayor de jugadores amateurs interesados", según un comunicado.

En Polonia, el circuito contará con tres sedes oficiales en 2026: Gdynia -30 y 31 de mayo-, Varsovia -4-6 de septiembre- y Katowice -10-11 de octubre-, reforzando así la presencia del tour en Europa del Este. En Reino Unido, visitará Londres en dos ocasiones -19 y 20 de septiembre y 14 y 15 de noviembre-, además de Manchester -17 y 18 de octubre-. Alemania tendrá pruebas en ciudades como Múnich y Hamburgo.

Por su parte, el circuito italiano del Rafa Nadal Academy Padel Tour contará con seis torneos en Roma -22-24 de mayo-, Milán -12-14 de junio-, Nápoles -26-28 de junio- y Florencia -18-20 de septiembre-, además de las pruebas ya celebradas en Turín y Ancona. Todo ello culminará con la final que se disputará en la Rafa Nadal Academy en Mallorca.

"La alianza con Holafly será clave en esta nueva fase de crecimiento internacional del circuito. La compañía, líder global en eSIMs para viajeros con cobertura en más de 200 destinos, cuenta con más de 15 millones de usuarios y una valoración de 4,6 sobre 5 en Trustpilot, posicionándose como una de las soluciones tecnológicas preferidas por los viajeros internacionales gracias a sus planes de datos ilimitados", destacó el comunicado.

Daniela Prado, directora de marca de Holafly, afirmó que "el pádel es una de las comunidades deportivas con mayor crecimiento en el mundo y refleja un estilo de vida global y dinámico que encaja perfectamente con la visión de marca de Holafly".

"Estamos orgullosos de colaborar con el Rafa Nadal Academy Padel Tour en su expansión internacional y en su objetivo de acercar este deporte a nuevas comunidades y jugadores", agregó.

Por su parte, Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, destacó la importancia de esta alianza con Holafly, que refuerza el "crecimiento internacional" para "seguir consolidando el Rafa Nadal Academy Padel Tour como un circuito de referencia". "Llevando nuestra filosofía y experiencia a nuevos países como Polonia, Reino Unido y Alemania", agregó.