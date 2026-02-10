Rafa Nadal: "Alcaraz es ya una leyenda de nuestro deporte"

Rafa Nadal attends during the presentation of the Spin&Swing initiative by the Rafa Nadal Foundation and Cantabria Labs, at the Real Club de Campo Villa de Madrid on February 10, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex tenista español Rafa Nadal ha comentado este martes que Carlos Alcaraz, ganador de siete títulos 'Grand Slam' es ya "una leyenda" del deporte español pese a su corta edad, y cree que comparar a la actual generación con la suya sería "erróneo", ya que el actual Novak Djokovic no es el mismo que el de 10 o 15 años atrás.

"Alcaraz no es ninguna promesa, tiene siete 'Grand Slams'. Es una leyenda de nuestro deporte ya. Si vas a grandes jugadores históricos, no hay tantos que haya ganado siete grandes. En Australia jugó un partido de nivel, disputado, en el que se vio la diferencia de edad, pero cada uno trató de llevar el rendimiento a su máxima expresión con sus armas. Disfruté mucho viendo la final", afirmó Rafa Nadal en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación del circuito solidario de golf 'Spin+Swing'.

Nadal señaló que no se puede comparar a la actual generación con la suya, ya que hacerlo sería "erróneo". "Comparar a Alcaraz con el Djokovic actual es como si comparas a Messi de hoy con el que jugaba en el Barcelona o al Cristiano actual con el que jugaba en el Real Madrid. Nunca he dicho ni voy a decir que unos sean mejores que otros. La trayectoria de cada uno lo marcará", añadió.

El manacorí expresó que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic son "grandes embajadores" del tenis. "Tenemos que estar felices de tener a Djokovic, que sigue ahí arriba y, nosotros, a Alcaraz, que está llevando el tenis a un nivel increíble", subrayó.

En cuanto a su vida tras el tenis, el 14 veces ganador de Roland Garros señaló que ahora disfruta desde otro punto de vista, "más tranquilo" y sin ningún tipo de "sensación rara". "Se acabó mi etapa de la manera que se tenía que terminar, alargué más de lo que hubiera imaginado y ahora soy totalmente feliz de poder ver triunfar a compañeros míos", agregó.

"No creo que cambie nada en el tenis que Djokovic gane su 25º 'Grand Slam'. No es ni bueno ni no bueno para el tenis. Djokovic ha dejado una carrera impresionante y sigue estando ahí porque todavía puede. Tuvo una oportunidad en Melbourne. Siendo honesto, no creo que le queden tantas por su edad, pero es de admirar lo que está consiguiendo", elogió el ex tenista español a uno de sus grandes rivales, Novak Djokovic.

Por último, con motivo de la creación del circuito solidario 'Spin+Swing' recalcó que siempre ha disfrutado de la posibilidad de contribuir a "mejorar la calidad de vida de otras personas". "He crecido con ello, lo he visto en casa desde que era un niño. Es una gran suerte poder apoyar para que niños tengan un futuro distinto. Es una gran satisfacción y una gran alegría. Además, si sirve para inspirar a la sociedad, bienvenido sea", concluyó.