Rafa Nadal y Ana Ivanovic presiden la graduación de la décima promoción de la Rafa Nadal Academy - RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los extenistas Rafa Nadal y Ana Ivanovic han participado este martes en la Rafa Nadal Academy en la ceremonia de graduación de la décima promoción del Rafa Nadal School, compuesta por 47 alumnos procedentes de distintos países del mundo que han contado con la serbia como madrina.

Durante su intervención, el ganador de 22 títulos de 'Grand Slam' trasladó un mensaje de agradecimiento y confianza a los alumnos. "El tenis ha sido siempre una parte fundamental de mi vida y también forma parte del ADN de esta academia. Nos ha enseñado valores que consideramos esenciales: el esfuerzo, la disciplina, el respeto, la resiliencia y la capacidad de levantarse después de cada dificultad", indicó Nadal.

Además, recalcó que la educación "abre puertas para toda la vida". "Por eso, desde el primer momento, quisimos construir un colegio del que pudiéramos sentirnos orgullosos. Un colegio capaz de formar no solo buenos deportistas, sino sobre todo buenas personas y grandes estudiantes, preparados para afrontar cualquier camino que decidan elegir en el futuro", apuntó.

"Al dejar hoy la Academia y comenzar una nueva etapa de vuestras vidas, me gustaría que recordarais una cosa: independientemente de dónde os lleve vuestro futuro, siempre formaréis parte de la familia de la Rafa Nadal Academy. A partir de hoy comenzaréis nuevos retos y nuevas oportunidades. Algunos tendréis muy claro vuestro camino y otros todavía estaréis descubriéndolo. Lo importante es mantener siempre la curiosidad, las ganas de aprender y la actitud de seguir mejorando", afirmó.

Por su parte, Ivanovic, madrina de la promoción, animó a los alumnos a afrontar los retos con ilusión. "La gente suele pensar que los campeones se definen por el talento, y el talento importa. Pero después de pasar tantos años en el deporte, puedo decir con total seguridad que no se trata solo de talento. Se trata de compromiso. Se trata de trabajo duro. Se trata de constancia. Se trata de presentarse cada día", manifestó.

"El verdadero objetivo no es solo convertirse en la persona más exitosa, sino en una persona capaz de ser amable, de mantenerse firme en los momentos difíciles y en los momentos fáciles, y de afrontar los fracasos, la presión y las oportunidades con la misma elegancia y serenidad", prosiguió.

Ivanovic, campeona de Roland Garros en 2008, exnúmero 1 del mundo y ganadora de 15 títulos WTA, tomó el relevo de destacadas figuras del deporte como Toni Kroos, Pau Gasol, David Ferrer, Ona Carbonell, Ricky Rubio, Iga Swiatek y Carlos Moyá, que han acompañado a los graduados de la Academia en los últimos años. En 2020, Roger Federer y Maria Sharapova participaron de forma telemática en la ceremonia.

Los 47 graduados culminan así una etapa formativa desarrollada en la Rafa Nadal School, un colegio internacional angloamericano ubicado dentro de la Rafa Nadal Academy. Uno de los principales objetivos de la Academia es preparar a sus alumnos para acceder a universidades de Estados Unidos y de otros países de todo el mundo, ya sea a través de becas deportivas o académicas.