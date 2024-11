Rafa Nadal y una carrera que no se entiende sin el 'Big Three'

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal acabó este martes con una carrera deportiva que ha estado sin duda marcada por su rivalidad con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, que junto al manacorí son los tres jugadores con más 'Grand Slam' de la historia.

El de Basilea, retirado en 2022, y el de Belgrado, aún en activo, han marcado y han sido protagonistas de los más de 20 años de carrera deportiva del 14 veces campeón de Roland Garros. Tanto que seguramente no se entendería la vida deportiva del manacorí sin ellos, con un total de 66 'grandes' entre los tres, algo que parece irrepetible, y algunas finales para el recuerdo, como la de Wimbledon 2008 ante el suizo y la del Abierto de Australia de 2012 con el serbio.

El primer duelo de una rivalidad legendaria con Federer tendría lugar en el Master 1.000 de Miami de 2004. Allí, un imberbe Nadal de tan solo 18 años se mediría en primera ronda al suizo, que esa temporada conseguiría un histórico 74-6, tres 'Grand Slam' y el número uno del mundo. Sin embargo, una de esas seis derrotas tendría el sello del balear, una especie de premonición de lo que el manacorí iba a llegar a lograr en su carrera.

Sería esta la primera de las 41 veces que se verían las caras a lo largo de sus carreras. De esos partidos, 17 cayeron del lado del helvético mientras que 24 acabó llevándoselos Nadal. Por si fuera poco, y para explicar la trascendencia de los duelos, 24 de ellos llegaron en el partido por el título. Precisamente, el primero sería también en Miami, aunque esta vez, Federer se tomó su particular revancha ganando y levantando el trofeo.

A la historia pasarán también sus nueve finales de 'Grand Slam': cuatro en Roland Garros (2006, 2007, 2008 y 2011), tres en Wimbledon (2006, 2007, 2008 y 2011) y dos en el Abierto de Australia (2009 y 2017). De ellas, seis se las llevaría el español, todas las de la arcilla parisina, la de la hierba londinense de 2008 y la primera en Melbourne. De todas ellas, el considerado por muchos el mejor partido de la historia del tenis: la final de Wimbledon 2008.

Por tercer año consecutivo, el partido por el título de Wimbledon repetía protagonistas. Las dos veces anteriores, el trofeo acabó en manos de Federer, pero en aquella ocasión la historia cambiaría. Tras cuatro sets, interrupciones por la lluvia, en el que ambos tenistas alternaron liderazgo en el marcador, la final se marchó al quinto set. Ahí, ambos hicieron de la batalla algo épico con la luz solar agonizando. Cuatro horas y 48 minutos de final que acabó llevándose Rafa Nadal por 9-7 en el quinto set.

Una derrota que marcaba un antes y un después en la rivalidad de ambos, ya que, por primera vez, el español había conseguido derrotar a Federer en su superficie. Fruto de ello, unos meses más tarde se produciría otra de las imágenes más icónicas entre ambos. En el Abierto de Australia del año siguiente, Nadal volvería a derrotar en la final al suizo, que no pudo contener las lágrimas en su discurso tras un duelo que suponía su quinta derrota consecutiva ante su rival en una final. Un gesto que provocó el cariñoso consuelo del balear con el que se ha convertido en un gran amigo.

DJOKOVIC IRRUMPE

Y como si de un guión de película se tratara, en mitad del momento más álgido de un bipartidismo autoritario en el mundo del tenis, surgiría el mejor Novak Djokovic. El día que se produjo esa imagen en Melbourne en 2009, el español y el serbio ya se habían enfrentado en 14 ocasiones, casi todas (10) con Nadal como triunfador. Entre esas victorias, destacaban por encima del resto la semifinal olímpica en Pekín, dos semifinales de Roland Garros y otra de Wimbledon.

Pero algo cambiaría a partir de 2009. Ese mismo año se vieron las caras hasta en siete torneos diferentes --dos finales, tres semifinales, en las ATP Finals y un duelo de Davis-- con un tanteo mucho más igualado con una leve ventaja para el manacorí (4-3). Hubo que esperar hasta 2010 para ver al serbio y al español luchar por un título de un 'grande', en el US Open, un título que acabaría levantando Nadal para completar el 'Grand Slam'.

Desde entonces, otras ocho finales de 'grande' han visto las batallas entre los dos tenistas que más veces se han visto las caras en la historia del tenis --60 con 31 triunfos de 'Nole' y 29 de Nadal--. De aquellas finales, caerían cuatro de cada lado, demostrando la igualdad entre ambos en partidos por el título. Y para el recuerdo seguramente está la del Abierto de Australia de 2012, de casi seis horas de duración (5 horas y 53 minutos), la más larga de la historia, y que se llevó el serbio en cinco mangas y tras ir 4-2 abajo en el quinto set.

Además de estas nueve finales de 'Grand Slam' (Roland Garros 2012, 2014 y 2020, US Open 2010, 2011 y 2013, Wimbledon 2011 y Abierto Australia 2012 y 2019), los enfrentamientos entre ambos en el partido decisivo ascienden hasta 29, siendo también el que más se ha repetido en la final en la historia del tenis.

Del mismo modo, el final de las carreras de cada uno de los protagonistas parecen estar entrelazados. El primero fue Roger Federer, que decidió poner punto y final a su carrera en una Laver Cup. Y lo hizo formando pareja con su gran rival y amigo, Rafa Nadal, dejando una imagen para la historia con ambos compartiendo banquillo y lágrimas mientras se apretaban sus manos en gesto de complicidad.

Ahora al que le toca poner fin a su carrera es a Rafa Nadal, y Novak Djokovic ha podido formar parte de esa despedida ya que hasta el de este martes ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, su último encuentro fue el que le enfrentó al serbio en la Philippe Chatrier durante el torneo olímpico de Paris 2024, que acabó con victoria clara del balcánico, que acabaría consiguiendo su ansiada medalla de oro olímpica.

SOLO 10 'GRAND SLAM' SIN SU FIRMA ENTRE 2005 Y 2020

El gran éxito del 'Big Three' provocó que durante una década y media, el mundo del tenis viviera una tiranía en la que los grandes títulos estaban reservados únicamente para tres tenistas. Víctimas de esto fueron jugadores como David Ferrer, David Nalbandian, Nikolái Davydenko, Tomas Berdych, incluso Grigor Dimitrov, Alexander Zverev o Stefanos Tsipsipas que no han logrado ganar ningún 'grande' en sus carreras hasta el momento.

De hecho, desde que en 2005 irrumpiera en el circuito la figura de Nadal y hasta 2020, última temporada en la que Federer alcanzó una semifinal de un 'Grand Slam', tan solo 10 'grandes' cayeron en manos de un jugador más allá del 'Big 3', con especial mención para el escocés Andy Murray, que levantó tres (dos Wimbledon y un US Open) y por momentos formó un 'Big 4', y el suizo Stan Wawrinka, también triple ganador (Australia, Roland Garros y US Open). Marat Safin (Australia 2005), Juan Martín del Potro (US Open 2009), Marin Cilic (US Open 2014) y Dominic Thiem (US Open 2020) fueron los otros campeones en esa era dominadora.