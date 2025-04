Rafa Nadal: "Echo de menos cero el tenis porque terminé feliz"

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal dejó claro que echa de menos "cero" el tenis, principalmente porque cerró esa etapa "feliz" y no "cansado ni peleado" con un deporte donde su entorno ha sido fundamental para crear una carrera "más larga y exitosa" de lo que él mismo hubiese podido "imaginar".

"Lo echo de menos cero, no porque terminara cansado ni peleado con el tenis, todo lo contrario, terminé feliz y si hubiera podido habría seguido jugando porque me apasionaba, pero cuando uno se da cuenta de que no puede tiene que intentar cerrar la etapa y yo la he cerrado", señaló Nadal ante los medios tras recibir al Premio Laureus a Icono Deportivo.

El balear insistió en que esa decisión fue la que retrasó su anuncio. "Necesitaba tiempo para saber que la decisión que tomaba era la adecuada, habría tolerado mal si pensase que en vez de estar en el sofá debería estar jugando. Cuando vi que mi cuerpo no se iba a recuperar al nivel que necesitaba para disfrutar de la manera que necesitaba, decidí parar. Terminé con la tranquilidad de que di todo lo que tenía dentro. Sigo el tenis, no veo una barbaridad, pero sí los partidos que me interesan", señaló.

El de Manacor confesó que el premio concedido "significa mucho porque va más allá del deporte". "Es muy especial y es difícil describir las emociones, gracias a Laureus por pensar que merezco este premio, seguramente será el último Laureus de mi carrera, pero significado de este es único", apuntó con una sonrisa.

Además, en el caso de reencontrarse con su yo no de niño, cree que no le diría "mucho" porque en su vida "no le ha ido mal". "Las palabras tienen un poder X, pero lo que tiene más poder son los ejemplos, que no necesariamente deben ser excepcionales porque puede haber gente de alrededor que te inspire cada día", reflexionó.

"Yo he tenido la buena suerte de tener gente que me ha guiado con su proceder y he vivido un ambiente positivo que me ha dado la estabilidad necesaria y que me ha educado en valores que creo adecuados para desarrollar una carrera profesional con total naturalidad y viviéndolo de una manera estable, sin grandes alardes cuando las cosas iban bien ni grandes dramas cuando no tan bien. Así se ha ido construyendo una carrera más larga y exitosa de lo que hubiese podido imaginar", prosiguió el exnúmero uno del mundo.

El ganador de 22 'Grand Slams' no sabe si se reenganchará al deporte en otros puestos como el de capitán de la Copa Davis. "Esto no se puede predecir. Soy un apasionado del deporte, pero uno tiene que, de alguna manera, marcar su camino a seguir. Hace poco que he terminado uno que ha sido largo y tengo que prepararme para lo que viene. Puedo ser candidato a ser capitán, pero se deben dar unas circunstancias que ahora no se dan y debe pasar tiempo. No digo que no, pero la mirada está puesta dentro de unos años", recalcó.

Preguntado por su fundación, premiada el año pasado, afirmó que va "bien y consiguiendo sus objetivos". "Va con un crecimiento progresivo e intentando equivocarnos lo menos posible en algo tan sensible. Hemos ayudado a más de mil familias y la educación y el deporte son dos herramientas muy poderosas. Creo que todas las personas que hemos sido afortunadas tenemos la responsabilidad de devolver un pedacito de esto", advirtió.

Antes, en el momento de recibir el premio, con la sala en pie y ovacionándole, Nadal recordó que "muchos" de los presentes eran deportistas que le habían "inspirado desde que era un niño" y agradeció el trabajo de la Fundación Laureus "por creer en el poder del deporte".

"Para mí, después de 25 años de carrera, ha sido un viaje inolvidable, precioso, donde gracias al deporte he vivido cosas que jamás hubiera podido imaginar. Sinceramente solo puedo dar gracias al mundo del tenis por todo lo que me ha dado durante estos años que han sido inolvidables", manifestó, dando las gracias a su equipo y familia por estar sobre todo "en los momentos malos que también ha habido, con lesiones y donde no ves salida de algunas situaciones".

"A los que seguís compitiendo, disfrutad del momento, porque las carreras profesionales son breves. Y por último quiero dar gracias a Madrid, por ser siempre un referente y apoyar al mundo del deporte en todos los sentidos. Os habéis convertido en la capital mundial del deporte y, sinceramente, creo que todos los deportistas tenemos que estar muy agradecidos a la Comunidad de Madrid por apoyarnos de la manera que lo hacéis siempre y porque creen e el deporte como la mejor manera de promocionar Madrid y como una forma de vivir a través de él", concluyó.