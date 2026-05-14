Rafa Nadal inaugura su nuevo museo en Manacor, un recorrido por su vida dentro y fuera de la pista

El tenista Rafael Nadal, durante la presentación de la ampliación del Rafa Nadal Museum en su complejo deportivo de Manacor, a 14 de mayo de 2026, en Manacor, Baleares (España). El renovado espacio cultural triplica su superficie de exposición e incorpora - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal, ganador de 22 'Grand Slams', ha inaugurado este jueves su nuevo museo en su localidad natal de Manacor y que bajo el lema 'Inside the Legend' ('Dentro de la Leyenda'), ofrece un recorrido "más íntimo" de su vida dentro y fuera de la pista.

Así lo ha presentado el manacorí en un acto este jueves, en el que ha explicado que este nuevo museo, a diferencia del espacio anterior, refleja "de una manera más íntima" su carrera y su vida. El espacio, con grandes recursos audiovisuales y diferentes salas, alberga desde objetos personales de Nadal, así como de otros deportistas internacionales.

El recorrido comienza con un túnel audiovisual inmersivo que introduce al visitante en la mente del joven Rafa Nadal, en sus sueños de infancia y en la pasión por el deporte que marcó sus primeros pasos. A partir de ahí, el museo despliega un viaje por las etapas más importantes de su vida y carrera. Entre los nuevos espacios, hay una sala dedicada a grandes deportistas, con objetos originales de Michael Jordan, Serena Williams, Tiger Woods, Usain Bolt, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Pau Gasol, entre otros.

El recorrido continúa por una zona con una mirada íntima al niño que soñaba con ser tenista, presidida por su primera raqueta y recuerdos de infancia, mientras que, el siguiente espacio, rinde homenaje a la trayectoria de Nadal sobre arcilla.

Otra de las áreas destacadas es la dedicada al conocido 'Big Three', donde el visitante revive la rivalidad y el legado compartido entre Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic a través de una zona audiovisual única.

El museo incorpora también zonas dedicadas a los 22 títulos de 'Grand Slam' del balear, sus Nadal con España en los Juegos Olímpicos y en la Copa Davis, sus trofeos logrados en el circuito de la ATP y diferentes espacios inmersivos.

La experiencia culmina en 'Inside the Legend', un espacio audiovisual inmersivo que revela los valores, emociones y desafíos que forjaron la grandeza de Rafa Nadal y que conecta con su legado actual a través de la Rafa Nadal Academy y la Fundación Rafa Nadal. El último mensaje de esta pieza audiovisual subraya que el extenista prefiere ser recordado por ser "una buena persona de un pequeño pueblo de Mallorca" que por sus logros deportivos.

"Los números son números, no hace falta hablar de ello, lo importante es lo que eres como persona", ha subrayado Nadal en una rueda de prensa celebrada después de inaugurar el renovado museo, donde ha reconocido que su rincón favorito del nuevo espacio es el vídeo final, así como la zona con recuerdos de su infancia. "A nivel nostálgico es un sitio que me gusta", ha explicado, indicando que al vídeo tiene la intención de que "la gente salga con ganas de practicar deporte", así como despertar la emoción y los valores del deporte.

También ha reiterado que da por cerrada su etapa en el tenis. "Llegue al límite de mis posibilidades, mentales no pero sí físicas (...) Me dieron la confianza de que con una operación habría opciones de competir en condiciones y lo hice, para darme la oportunidad de seguir. ¿Por qué? Porque era feliz haciendo lo que hacía", ha relatado.

En este sentido, preguntado por si hubiera preferido retirarse a lo grande en 2022, ha admitido que no porque "eso lo necesita la gente con ego". "No es mi caso. Yo lo que hice fue intentarlo hasta el final", ha dicho.

Estas circunstancias, ha continuado el exnúmero uno del mundo, le permitieron concluir la etapa "con el convencimiento de que se tenía que cerrar". "No lo echo de menos porque mi lugar ya no está ahí", ha señalado.