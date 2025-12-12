Rafa Nadal, intervenido de su mano derecha por una artrosis

El extenista Rafael Nadal posa durante el photocall de los Premios AS del Deporte, en el Hotel Palace, a 1 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Los Premios AS del Deporte son unos galardones anuales que concede el diario deportivo AS para reconocer a - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El extenista Rafa Nadal fue sometido este jueves a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana.

La intervención estuvo realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Dr. Vilaro, y practicada por el Dr. Alex Lluch, y consistió en una artroplastia con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación.