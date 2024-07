Rafa Nadal: "Me he divertido en la pista, aunque hoy no fue mi mejor día"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal celebró una semana muy positiva en el torneo de Bastad (Suecia), donde volvió a divertirse en la pista a pesar de caer en un mal día este domingo contra el portugués Nuno Borges, en una buena puesta a punto antes de los Juegos Olímpicos.

"He estado aquí durante una semana y media disfrutando de este increíble torneo. Realmente me divertí en la pista. He jugado algunos partidos largos y buenos. Hoy no fue mi mejor día. Pero todo el crédito es para Nuno. Jugó muy, muy bien y fue difícil para mí, muy bien hecho", dijo a pie de pista tras caer en la final.

El campeón de 22 'grandes' volvió a disfrutar en un torneo ATP 250 sobre tierra que le devolvió a una final más de dos años después, pero tuvo que felicitar a su rival porque no le dio opción. "Jugaste muy bien toda la semana. Te lo mereces más que nadie. Disfruta tu momento. Es un momento especial ganar un título", dedicó a Borges, capaz de ganar una final al rey de la tierra.

Por otro lado, Nadal dedicó unas palabras de agradecimiento a su familia y su equipo. "No puedo agradeceros lo suficiente por todo. Los últimos años no han sido momentos fáciles. Incluso en los momentos bajos, mi equipo y mi familia han estado conmigo todos los días, ayudándome en todos los sentidos", afirmó, despidiéndose también de la afición con afecto. "Disfruté estar de regreso y jugar aquí una vez más", terminó.

Después del encuentro, el de Manacor fue más contundente con su mala versión en la final de este domingo, y con lo que aún necesita para competir durante una semana entera. "El nivel estuvo muy lejos del que debería ser. También la energía. Ha sido una semana larga con partidos largos. Aunque mi cuerpo no tenga daños, algo que es importante, no he estado tan acostumbrado a jugar partidos largos durante cuatro días seguidos", confesó.

"Necesito analizar bien y encontrar la razón por la que jugué de esa manera, incluso si la energía no fue la adecuada. Hay muchas cosas que no pueden pasar en la cancha si quieres jugar al nivel que yo quiero jugar. Cosas como esta pueden pasar hoy, y esa es la situación. No tengo que mentir ni ocultar nada", añadió.

Nadal apuntó además que sus sensaciones le invitaban a una mejor semana, a pesar de que llegó a la final, con un mejor tenis del que pudo sacar en su regreso tras caer en primera ronda de Roland Garros. "Jugué la final, eso es positivo. Pude jugar partidos largos sin tener una lesión, eso es bueno. De alguna manera sentí que llegué aquí entrenando mucho mejor de lo que jugué en el torneo. Eso es algo con lo que no estoy satisfecho", afirmó.

"Llegué aquí con la sensación de que estaba jugando a un buen nivel y no pude demostrarlo. Eso es algo con lo que no estoy contento. De todas formas, es una final, así que no puedo decir que sea un mal resultado porque es la primera final en mucho tiempo. Pero no me sentí lo suficientemente cómodo durante toda la semana como para estar satisfecho con el tenis que jugué", añadió.