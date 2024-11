Rafa Nadal, el punto y final a una carrera de leyenda

(Atención abonados, corrige undécimo párrafo. Gracias, disculpen las molestias)

El tenista español Rafa Nadal puso este martes fin a su extensa y exitosa carrera deportiva, con la etiqueta de ser uno de los mejores de la historia de este deporte, donde lo ganó casi todo, sobre todo un total de 22 'Grand Slams', 14 de ellos en Roland Garros.

El balear, de 38 años, no pudo cumplir el sueño de retirarse con una sonrisa y lo hizo con la tristeza que acompañó a la eliminación de España en la 'Final a 8' de la Copa Davis que acoge Málaga hasta el próximo domingo. Había elegido este evento y una de sus competiciones fetiche para poner fin a su aventura en el tenis, marcada en los últimos años por los problemas físicos que le azotaron en otras ocasiones, con una derrota clave, la segunda de su carrera y tras 29 victorias consecutivas, en el primer punto ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (6-4, 6-4), que ya no pudo remontar el equipo de un David Ferrer que había confiado en él y en su aura.

"Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar", señalaba Nadal el pasado 10 de octubre en un vídeo compartido en sus redes sociales, donde confirmaba que lo haría en casa y una Copa Davis donde había sido clave para cinco de las seis 'Ensaladeras' de España.

El tenista de Manacor puso el punto y final a una carrera repleta de éxitos y que inició desde muy pronto, con apenas 17 años, momento en el que empezó a labrar un palmarés que le sitúa como seguramente uno de los mejores de la historia de este deporte, donde fue protagonista de una de sus mejores eras junto, principalmente, al suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, con los que formó un 'Big 3' de altos vuelos.

Su camino, marcado también por los problemas físicos, con una grave lesión de rodilla en 2012, o la última sufrida durante el Abierto de Australia de 2023, de la que le costó recuperarse y que le tuvo sin jugar hasta principios de 2024. Pese a volver, apenas pudo jugar en esta temporada y de los 'grandes' sólo jugó en Roland Garros, donde cayó en primera ronda ante el alemán Alexander Zverev.

Su último torneo antes de acudir al Palacio de Deportes José María Martín Carpena fue el de Paris 2024, donde fue eliminado también en segundo partido por Novak Djokovic y donde tampoco pudo avanzar a la pelea por las medallas junto a Carlos Alcaraz, su mejor heredero, en el cuadro de dobles.

El tenista español tenía previsto jugar en septiembre la Copa Laver, pero renunció finalmente y fue convocado por David Ferrer para competir con España en la 'Final a 8' de la Copa Davis donde irrumpió hace 20 años dando el punto clave ante la República Checa con tan sólo 17 años, para luego ser clave para conquistar el título en Sevilla y comenzar a labrar un espectacular palmarés que le coloca para muchos como el mejor deportista español de la historia.

Nadal deja el tenis con un total de 22 'grandes', el segundo que más en la historia a nivel masculino, sólo superado por los 24 de Novak Djokovic. En total, es el quinto, ya que además del serbio, la australiana Margaret Court, también con 24, y la estadounidense Serena Williams, con 23, le superan, mientras que la alemana Steffi Graf tiene igualmente 22.

'REY' DE LA TIERRA

El jugador manacorí fue el gran dominador de la tierra batida, reflejado en la conquista de 14 Roland Garros, repartidos en varias eras dominadoras, entre 2005 y 2008, entre 2010 y 2014, entre 2017 y 2020, y en 2022, lo que le convierten en el tenista con más títulos en un único 'grande'. El de Manacor cerró su periplo en París con 112 victorias y tan sólo cuatro derrotas y demostró ser el mejor en arcilla roja donde amasó 81 victorias seguidas entre 2005 y 2007.

También logró en 2008 emular al sueco Bjorn Borg al conquistar el doblete en el mismo año Roland Garros-Wimbledon, derrotando al suizo Roger Federer en una de sus finales más recordadas y que forman parte de la historia moderna del tenis. Doblete que repetiría en 2010, en un año que sería el que más 'grandes' ganaría, tres, al levantar el primero de sus cuatro US Open (2010, 2013, 2017 y 2019) para completar el 'Grand Slam' con 24 años.

Dos Abiertos de Australia, en 2009, donde dejó en lágrimas a Roger Federer, y 2022, después de una de las remontadas más épicas ante el ruso Daniil Medvedev para conseguir tener al menos en dos ocasiones cada uno de los 'grandes'. Es uno de los ocho que ha logrado ganar los cuatro 'grandes'.

Pero aparte de los 'grandes', Nadal también se despide con un total de 36 Masters 1000, once de ellos en Montecarlo, sólo superado por los 40 de Novak Djokovic, y sin poder levantar los de Miami, Shanghai y París-Bercy, mientras que también ganó dos oros olímpicos, el individual de 2008 ante el chileno Fernando González y el de dobles junto a Marc López en 2016, y cinco 'Ensaladeras' (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019). De los considerados grandes títulos, sólo se le resistió el 'torneo de maestros', con sólo dos finales, en 2010 y 2013.

En total, fue 209 semanas número uno del mundo, acabando en lo más alto del ranking en los años 2008, 2010, 2013, 2017 y 2019, y sumando 1.080 victorias y 227 derrotas en una era de las de más nivel de la historia del tenis con Federer y Djokovic. En 40 ocasiones se midió al suizo, con un balance favorable de 24-16, y en 60 al serbio, con un balance desfavorable de 29-31. Y en cuanto a reconocimientos ganó el Príncipe de Asturias de los Deportes de 2008, el Premio Nacional del Deporte al Mejor Deportista en tres ocasiones y recibió la Gran Cruz del Mérito Deportivo

El de Manacor despuntó muy pronto desde su entrada en el circuito en 2022, con casi 16 años, en casa, en el ATP de Mallorca, y no tardó demasiado en confirmar las expectativas que había sobre él. Dos años después, en Sopot (Polonia), en tierra, levantaba ante el argentino José Acasuso el primero de los 92 títulos, el quinto que más en la historia tras Jimmy Connors, Roger Federer, Novak Djokovic e Ivan Lendl).