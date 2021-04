Rafa Nadal y la Superliga: "Lo lógico es buscar soluciones pero si esta es la correcta o no, no lo sé"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal no ha querido opinar "en falso" sobre la creación de esa Superliga de fútbol en Europa, pues considera que no tiene suficiente información al respecto, pero sí cree que el fútbol, y el deporte en general, deben buscar "soluciones" a la crisis de la pandemia de coronavirus.

"En el mundo del deporte en general estamos sufriendo todos, los deportes con la pandemia se han visto golpeados económicamente y es lógico que se busquen soluciones. Si esa solución es la correcta o no, no lo sé", se sinceró Nadal en rueda de prensa en el RCT Barcelona.

El balear, que debuta este miércoles en el Barcelona Open Banc Sabadell en busca de su duodécimo título del Godó, no quiso no obstante opinar sobre esa Superliga que apoyan 12 clubes, entre ellos Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

"Lo siento, pero no tengo una opinión clara de ello. Se ha anunciado algo que a día de hoy no es claro, no me gustaría dar pasos en falso a la hora de opinar", explicó.

Y es que no sabe si esa Superliga será la única solución o la buena ante esa crisis. "No sé si será la única competición, no lo sé. Si los equipos beneficiados serán esos o no, no lo sé. Sin saber estas cosas, se me hace difícil tener una opinión clara. No estoy lo suficientemente informado como para dar una opinión", argumentó.