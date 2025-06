Rafa Nadal: "Todo es posible con actitud, humildad y trabajo"

La leyenda del deporte español apadrinó la graduación UAX 2025

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal fue padrino de excepción este viernes en la graduación de los estudiantes de la Universidad Alfonso X el Sabio, a quienes felicitó y recordó la importancia de "disfrutar el proceso", del "esfuerzo", la "humildad" y la "determinación de aprender, de ayudar y de levantar la mano cuando otros bajan los brazos".

El balear, uno de los mejores deportistas españoles de la historia, socio fundador de la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal y fundador de la Rafa Nadal Academy y Fundación Rafa Nadal, dirigió un emotivo discurso a los estudiantes en el campus de Villanueva de la Cañada (Madrid). "Estoy muy agradecido por estar aquí con vosotros en este momento tan importante de vuestras vidas", dijo.

"Enhorabuena a todos. Estoy seguro de que llegar hasta aquí no ha sido fácil, seguro que habéis superado desafíos, habéis trabajado duro y, sobre todo, habéis creído en vosotros mismos. El éxito no depende solo del talento, y mucho menos de la suerte. El éxito es trabajo, es constancia y es sacrificio. Es caerse y levantarse, y vosotros, durante estos años, habéis demostrado que tenéis la fuerza necesaria para pelear por vuestros objetivos", afirmó.

Nadal confió en que el "camino largo y duro ha merecido la pena" y valoró, como en el deporte, la importancia de "un equipo". "Vosotros estáis también hoy aquí gracias a vuestras familias, profesores y amigos. Ese es vuestro equipo, enhorabuena también a todos ellos", apuntó el campeón de 22 títulos de 'Gran Slam'.

El de Manacor, que se retiró del tenis profesional el pasado mes de noviembre, recordó con orgullo la decisión de fundar la escuela universitaria. "Ahora toca salir ahí y demostrar que con actitud, humildad y trabajo constante, todo es posible. Hace unos meses cerré una etapa muy importante de mi vida y hace tres años comenzamos otra, fundar la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal, fue un reto enorme, pero una decisión que tomamos con mucha ilusión", dijo.

"Hoy al ver graduarse ya a la tercera promoción solo puedo sentir satisfacción y orgullo por lo que entre todos hemos construido. Por eso quiero compartiros algo que me ha acompañado durante toda la vida: hay que disfrutar del camino y vivirlo con ilusión y con pasión. Muchas veces estamos obsesionados con llegar lo más rápido posible a la meta y conseguir el resultado que todos soñamos, y nos olvidamos de disfrutar del proceso", añadió.

Nadal hizo hincapié en disfrutar el camino. "Es ahí, en el camino, donde ocurren cosas muy importantes. Es ahí donde conocéis a personas que os marcarán el resto de vuestras vidas, donde vivís momentos que no se repetirán, donde crecéis de verdad. No tengáis prisa, aprovechad cada paso, cada minuto con vuestro equipo, con las personas que están aquí hoy orgullosas de vosotros", afirmó.

Por último, Nadal recordó que "el mundo necesita personas que se esfuercen sin buscar atajos, que respeten incluso cuando no están de acuerdo, que no se rindan aunque todo salga de una manera que no habían planeado y que sigan adelante con humildad, con compromiso y con un propósito claro". "Sed inteligentes, tenéis que escuchar siempre. Escuchar y querer aprender de las personas es un síntoma de inteligencia, no lo olvidéis", apuntó.

"Sed humildes para conseguirlo. Si lleváis eso con vosotros, si no perdéis nunca la determinación de aprender, de ayudar y de levantar la mano cuando otros bajan los brazos, estaréis haciendo algo grande, no solo por vosotros sino por todos los que vendrán detrás. Porque el mayor éxito no es la fama, ni el aplauso, es poder mirar atrás sabiendo que lo disteis todo, que lo hicisteis con honestidad, y que marcasteis la diferencia", terminó.