Rafa Nadal: "Vamos a ver si soy capaz de jugar dos días seguidos"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal aseguró sentirse "bien" a nivel físico tras su duro partido de este lunes de más de tres horas ante el argentino Pedro Cachín en el Mutua Madrid Open, pero que es "una incógnita" saber cómo se va a levantar el martes en octavos de final para ver si es "capaz de jugar dos días seguidos".

"Estoy bien, mañana veremos. Contento, no sé mañana cómo me voy a levantar, no siento que me haya hecho daño, esto es lo más importante. Necesito mejorar en muchos aspectos físicamente, pero he aguantado", señaló Nadal en rueda de prensa tras su tercer triunfo en la capital.

El ganador de 22 'Grand Slams' jugará ahora ante el checo Jiri Lehecka en el turno nocturno, algo que le parece "bien". "Desgraciadamente es una hora que no es la que me hubiese gustado, pero dadas las circunstancias, jugando más de tres horas, lo más prudente es jugar a esa hora. Había dos opciones y el torneo ha elegido esa, y estoy de acuerdo", zanjó.

El balear no escondió que jugando por la noche tiene "más horas de para dormir y para trabajar antes del partido". "Puedo ver un poco el Barça", añadió con una sonrisa. "Es un poco incógnita", replicó sobre cómo se iba a encontrar el martes. "Hace mucho que no juego un partido a tres horas, pero ha sido una pena no ganar el segundo set porque en el momento en el que estoy me daba más que jugar tres horas", advirtió.

"Estoy feliz por haber sido capaz de aceptar el reto del tercer set y por haber mejorado. En el primer set estuve demasiado cómodo y él demasiado nervioso y era irreal su nivel, lo ha aumentado y he competido demasiado poco para ir tomando decisiones rápidas y porque las cosas no salen automáticas", relató.

El exnúmero uno del mundo cree que tuvo "oportunidades" de poder ganar el segundo set, donde su rival acusó "más la tensión", pero celebró que en el tercero consiguiese "volver a ser impredecible un poco más e incomodarle". "He cambiado la forma de jugar y mi físico no estaba peor, no a un nivel fabuloso, pero sí importante. Ir asumiendo riesgos y que salgan para mí es positivo, también el estar despierto mentalmente y he aceptado la adversidad bien, pero soy consciente de que necesito más", expresó.

"Quiero seguir jugando, compitiendo, progresando, pero eso no me quita la ilusión y este año de una manera más especial si cabe, lo estoy disfrutando. No me hubiese gustado perder, me hubiese molestado. Estoy contento por lo que estoy viviendo, hace tres semanas en Manacor estaba casi sin poder sacar, sin poder moverme, perdiendo con los chicos de la Academia cada día y ahora estoy compitiendo en el circuito otra vez", agregó.

El manacorí insistió en que no sabe "hasta cuándo" va a poder "competir", pero que lo de este lunes "es un avance". "Los avances se tienen que valorar y aunque estoy en una situación diferente en mi vida, he construido toda mi carrera desde valorar las pequeñas cosas, construir desde la confianza y estoy intentando pasar por este proceso otra vez aunque sea una tarea mucho más complicada", remarcó el español.

"Vamos a ver si soy capaz de jugar dos días seguidos y de jugar el partido con garantías de poderlo competir, espero que sí. Si puedo competir creo que habrá sido una semana positiva pase lo que pase, pero tengo que ver si mi cuerpo va tolerando estas cargas y luego recuperar automatismos, velocidad y calidad, y eso te lo dan las victorias y los partidos", puntualizó.

Por ello, "sí" le sorprendería ganar al checo Jiri Lehecka, "un jugador de muy alto nivel". "Entrené con él y tiene un saque muy potente, golpes muy duros desde el fondo. Alex (de Miñaur) tiene un ranking superior, pero la calidad y velocidad de bola de Lehecka es otro paso. Ganar a Cachín no me ha sorprendido y ganar a Lehecka sería un paso más, pero si estoy competitivo es un éxito. Espero estar mejor porque perdí con él en el entrenamiento", sentenció un Nadal que se ve "más impredecible" de lo que solía ser.