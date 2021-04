Rafa Nadal: "Esta victoria me va a ayudar a avanzar"

BARCELONA, SPAIN - APRIL 25: Rafael Nadal of Spain ATP Barcelona Open Banc Sabadell at the Real Club de Tenis Barcelona on April 25, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by Pedro Salado/Quality Sport Images)

"Es el momento perfecto del año para ganar el primer título"

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado tras conquistar su duodécimo Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, superando en una gran final al griego Stefanos Tsitsipas (6-4, 6-7 y 7-5), que su victoria en el RCTB-1899 le va a "ayudar" a avanzar y progresar en su nivel tenístico, pues está seguro de que aún hay "margen de mejora".

"Es una victoria importante contra un rival difícil. Creo que sigo teniendo margen de mejora, a nivel tenístico. Es mi sensación y creo que es una realidad. Esta victoria me va a ayudar a avanzar", manifestó en rueda de prensa tras vencer al griego, que venía de ganar el Masters 1000 de Montecarlo.

Nadal reconoció que es una victoria "sin duda importante". "Es un torneo histórico dentro de nuestro circuito, es en mi club, un torneo que he visto desde que era pequeño. El momento de la temporada es perfecto para ganar el primer título. Esta semana me puede ayudar para encarar lo que viene con mentalidad positiva", se sinceró.

Cree que ha hecho una semana de progresos, de jugar mejor partido tras partido. "Necesitaba subir el nivel. En el tercer set he estado mejor de nivel, he resistido bien y ha sido un partido que ha tenido de todo, emocionante, ante un gran rival. Partidos como el de hoy ayudan a mejorar, me puede ayudar a dar un paso adelante, que lo necesito. Miro adelante con ilusión", argumentó.

"No odio perder, lo que me gusta es ganar y me gusta también competir, más que cualquier otra cosa. Me gusta esforzarme para conseguir los objetivos y, si no, irme con la tranquilidad de haberlo intentado en todo momento. Siempre he respetado al deporte y a cualquier rival. Uno no se puede despistar autocomplaciéndose con los títulos del pasado", comentó.

Nadal también comentó las dos bolas de partido que no pudo aprovechar en el segundo set, que se llevó el griego. "La experiencia me dice que estamos en una final, es complicado llegar aquí y ponerte en situación de ganar un partido. He tenido opciones, en el segundo set, pero uno tiene que aceptar los errores", argumentó.

En la celebración en la Pista Rafa Nadal, el español felicitó a su rival. "Enhorabuena Stefanos por todo, ha sido una final increíble, vienes jugando muy bien todo el año, quiero felicitarte a ti y a tu equipo. Tienes un futuro increíble, te deseo lo mejor en tu carrera", se sinceró.

Y, en la parte más personal, agradeció al público su apoyo. "Decir que el simple hecho de haber vuelto a jugar en Barcelona significa muchísimo, después de un año sin experimentar el jugar delante de vosotros, ha sido increíble. Jugar en mi club y ante mi gente significa muchísimo y os lo quiero agradecer", aportó.