Rafa Nadal visita por primera vez el Rafa Nadal Tennis Center de Hong Kong

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal ha visitado por primera vez el Rafa Nadal Tennis Center de Hong Kong (China), el complejo inaugurado en 2022 y que forma parte de la red internacional de centros impulsados por la Rafa Nadal Academy by Movistar, con el ganador de 22 'Grand Slams' pudiendo conocer todas sus instalaciones.

Ubicado en el prestigioso complejo Hong Kong Golf & Tennis Academy (HKGTA), el Rafa Nadal Tennis Center nació de la alianza entre ambas entidades con el objetivo de ofrecer formación tenística de alta calidad a jugadores de todas las edades y niveles a través de programas que siguen la metodología de entrenamiento creada por la Rafa Nadal Academy.

Durante su visita, Nadal ha paseado por las instalaciones y ha conocido las siete pistas de superficie rápida, seis de ellas al aire libre y una pista de tierra cubierta. Además, hay dos pistas de minitenis cubiertas, una tienda y un gimnasio. El extenista español también ha visitado un área dedicada a su carrera en la que se exhibe una réplica de cada 'Grand Slam' así como vídeos e imágenes de su trayectoria profesional.

Esta visita al centro de Hong Kong se une a las que ha realizado Nadal a los complejos ubicados en Kuwait, México y Grecia. Durante su estancia el extenista español ha conversado con los entrenadores, interesándose por los jóvenes y adultos que entrenan diariamente en las instalaciones.

La subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, Maribel Nadal, y el codirector técnico de la academia, Tomeu Salvá, han acompañado a Nadal, que para terminar su visita ha charlado con los jóvenes jugadores, respondiendo a sus preguntas y animándolos a "divertirse, a trabajar y a luchar por sus objetivos".