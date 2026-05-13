Rafa Yuste: "Las declaraciones de Florentino son patéticas y llenas de falsedades"

Archivo - El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafa Yuste, en la jornada electoral blaugrana del 15 de marzo de 2026 - FCB - Archivo

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, ha asegurado este miércoles antes de la comida de directivas previa al partido de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza que las recientes manifestaciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, son "patéticas y llenas de falsedades", y ha confirmado que el club ya ha puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos.

"Son patéticas y llenas de falsedades. Eso es lo que me han parecido", ha señalado Yuste al ser preguntado por estas declaraciones del presidente blanco, que volvió a cargar contra el Barça por el caso Negreira.

Antes de insistir en que el FC Barcelona actuará por la vía legal, Yuste aseguró que Pérez pasó "líneas rojas". "El club lo hemos puesto hoy en conocimiento del departamento jurídico y, cuando tengamos más evolución de lo que se está estudiando, lo haremos llegar, pero las líneas rojas no se pueden pasar nunca. Y este hombre ya las pasó", lamentó.

El dirigente interino blaugrana, hasta que el presidente electo Joan Laporta tome el cargo de nuevo el 1 de julio, ha reiterado que la posición del club es firme y que se defenderán de lo que consideran afirmaciones incorrectas. "Esto no es así objetivamente hablando. Nosotros nos vamos a defender, nos debemos a la afición y por encima de todos nosotros está el club, y al club no lo toca nadie, os lo digo yo", ha añadido.

Sobre la reacción que le provocan, como presidente del FC Barcelona, esas declaraciones de Florentino Pérez, fue claro: "Ni reír ni llorar, me dan pena". En cuanto a la relación institucional con el Real Madrid, ha negado un deterioro en el trato entre entidades.

"Las relaciones con el Real Madrid ya lo dije el otro día, vinieron al partido, el presidente de honor y parte de la directiva, estuvieron la mar de bien, muy amables. Con lo cual, con ellos no hay nada que decir".

Yuste ha defendido además el momento deportivo del conjunto blaugrana y ha reivindicado los éxitos recientes del equipo, subrayando la dificultad del campeonato liguero. "Hemos llegado dos años consecutivos a este gran triunfo, que es muy difícil ganar la Liga Española, que para mí es una de las ligas más difíciles que hay en el mundo", ha apuntado.

Ha cerrado sus declaraciones con un mensaje de continuidad del proyecto deportivo del club: "Nosotros vamos a continuar luchando para darle éxitos a este club, para que La Masia sea este pilar indiscutible de nuestra gestión deportiva".