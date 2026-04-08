Rafa Yuste: "Lamine Yamal no tiene que vestirse de superhéroe, es un jugador excepcional"

El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafa Yuste, en la jornada electoral blaugrana del 15 de marzo de 2026 - FCB

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones del Atlético de Madrid, Rafa Yuste, ha comentado este miércoles que el Barça no necesita que Lamine Yamal se vista de "superhéroe" para el partido porque ya es "un jugador excepcional" y sabe la "trascendencia" que tiene la eliminatoria a nivel mundial.

"Lamine Yamal no tiene que vestirse de superhéroe porque ya es un jugador excepcional que disfruta en este tipo de partidos porque sabe de su trascendencia a nivel mundial. Estoy muy tranquilo porque sé que va a hacer un gran partido", afirmó el presidente en funciones del FC Barcelona en las previas a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

Yuste subrayó que el Atlético es un rival "muy potente" pero que tiene en su mente es el "gran partido" que hicieron en la vuelta de Copa. "Si tenemos el acierto, las ganas, el entusiasmo y que el público nos apoye, soy positivo. Será una eliminatoria larga que no será fácil", añadió.

Por último, habló sobre "la tensión" que se vivió en el último encuentro entre ambos equipos: "Es normal que entrenadores, jugadores y directivos digan lo que a veces sale del corazón. Más allá de eso, hay una gran relación con el Atleti y, por lo tanto, lo que deseo es que se vea un gran espectáculo de fútbol".