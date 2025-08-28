Rafa Yuste: "Tendremos que trabajar, trabajar y trabajar con muchísima humildad en la Champions League"

Archivo - El vicepresidente primero y del área deportiva del FC Barcelona, Rafa Yuste, en rueda de prensa - VICTOR SALGADO/FCB - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, ha abogado este jueves por "trabajar, trabajar y trabajar con muchísima humildad" durante la fase de liga en la Liga de Campeones 2025/26 con el objetivo de "conseguir lo que tanto anhelamos todos los culés", en alusión a conquistar el título.

"Ante todo es un orgullo estar en este evento, que es la mejor competición del mundo, del planeta. Y bueno, la valoración es que no hay equipo fácil. Tendremos que trabajar, trabajar y trabajar con muchísima humildad para conseguir lo que tanto anhelamos todos los culés, que es ganar la Champions", afirmó Yuste desde el Foro Grimaldi de Mónaco tras haberse sorteado la fase de liga del máximo torneo continental.

"Respetando muchísimo al campeón de Europa, respetando muchísimo al campeón del mundo, pero por supuesto que vamos a darlo todo para intentar, como dice Hansi Flick, ir paso a paso", dijo el vicepresidente del Barça durante su entrevista con Movistar Plus+ en la zona mixta.

Por otra parte, evitó dar detalles sobre si estará listo o no estará preparado el Spotify Camp Nou para el inicio de esta Champions League. "Yo os puedo decir que el club comunicará en breve dónde jugaremos y haremos un comunicado al respecto. Cuando toque, cuando sea oportuno lo haremos", respondió Yuste al respecto.

Por último, en su breve intervención, aseveró que Fermín López "tiene contrato con el club". "Estamos todos muy contentos con él y por lo tanto es jugador del Barça", concluyó el vicepresidente blaugrana sobre los rumores de traspaso de Fermín al Chelsea FC.

De hecho, el propio equipo 'blue' será adversario del Barça en esa fase de liga junto al Paris Saint-Germain, el Eintracht Frankfurt, el Club Brujas, el Olympiacos, el Slavia de Praga, el FC Copenhague y el Newcastle United.