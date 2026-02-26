Rafael Louzán destaca el "reconocimiento internacional" del arbitraje español

Rafael Louzán visita un seminario de formación arbitral en Sanxenxo. - RFEF

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha reforzado este jueves su apoyo al estamento arbitral con vistas al tramo final de la presente temporada 2025-26, destacando el "reconocimiento internacional" y también su proyección.

En el marco de un seminario de formación que se está celebrando esta semana en la localidad de Sanxenxo (Pontevedra), Louzán elogió "el nivel actual de nuestros árbitros y su proyección internacional", según indicó la propia RFEF en una nota de prensa.

Ese comunicado apuntó que España está en el top 3 de designaciones hechas por la UEFA para arbitrar en sus competiciones. "Tenemos un colectivo de élite que ha vuelto a recuperar internacionalmente el lugar que merece", apostilló el máximo mandatario de la RFEF.

En el Pazo de Quintáns, estuvo acompañado por el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; por el máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto; y por Pablo Prieto, presidente de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF). Así, Louzán habló de "árbitros de élite que además se juegan mucho en este tramo con los ascensos y descensos".

En palabras del propio Louzán, "son parte esencial del fútbol y es importante que se les mida con justicia y objetividad, sin olvidar que se encuentran entre los mejores del mundo". "Os tenéis que sentir orgulloso del trabajo que estamos haciendo. El papel del equipo de árbitros españoles ha estado a la altura, como no podía ser menos, y tenemos que seguir en ese nivel de excelencia", agregó al respecto.

Luego dijo que "el nuevo equipo del CTA está a la altura". "No es un trabajo fácil porque hay que ir consolidando las nuevas ideas, pero se están haciendo las cosas bien. Desde la RFEF, os queremos ayudar en este camino", aseveró. Y Soto coincidió: "Vamos a tratar de terminar bien la temporada, estoy convencido de que tenemos a los mejores árbitros de Europa y hay que seguir trabajando porque esto es un camino largo".

El alcalde de Sanxenxo tomó después la palabra. "Que sirvan estos días para que el arbitraje español siga mejorando y siga siendo una referencia en el mundo", afirmó Martín. Y también Prieto, dando voz a la RFGF, defendió "esa búsqueda permanente de la excelencia" arbitral.

Unos 130 árbitros, con árbitros principales, asistentes y VAR específicos, realizan estos días unas jornadas con pruebas técnicas y físicas en Sanxenxo bajo la supervisión de la Comisión Técnica del CTA.

Louzán emplazó a todos ellos "a seguir en la misma línea de trabajo trazada a principio de temporada, una apuesta de modernización con cambios y nuevas dinámicas para que el arbitraje español siga siendo una referencia a nivel mundial", según concluyó la nota de prensa.