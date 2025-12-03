Rafael Louzán: "Hoy es un día muy feliz para España"

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, entrega una camiseta de la Selección a SM el Rey Felipe VI junto a las campeonas de la UEFA Nations League - RFEF

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, celebró "un día muy feliz para España" gracias al triunfo de la selección femenina este martes en la final de la Liga de Naciones, que presenció en el Estadio Riyadh Air Metropolitano junto al rey Felipe VI.

Precisamente, el monarca entró a la capitana Irene Paredes el trofeo de campeones, segunda edición del torneo de la UEFA y segundo título para una selección española que goleó (3-0) a Alemania ante más de 55.000 aficionados. El rey recibió del presidente de la RFEF una camiseta personalizada de la selección.

"Hoy es un día muy feliz para España y para la Selección Española. Quiero agradecer el compromiso de las jugadoras, de la seleccionadora y de todo el equipo técnico porque han cumplido el guion para que España revalide el título de la Liga de Naciones", afirmó Louzán.

"Es algo que nos hace sentirnos muy orgullosos. Enhorabuena a las internacionales, a todo el equipo y sobre todo a esta maravillosa afición", añadió, con la felicitación a las campeonas desde un Metropolitano que registró un nuevo récord de asistencia a un partido de la selección femenina de fútbol.