Rafael Louzán, en la inauguración de Goals For Hope en Las Palmas de Gran Canaria - RFEF

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, compartió este sábado por la mañana con los jóvenes jugadores del CEAR CF y conoció el proyecto educativo Goals For Hope, que pone en el foco la realidad de la migración contada en primera persona a través de una exposición fotográfica cuyos protagonistas son personas migrantes que juegan al fútbol.

Coincidiendo con la final de la Copa de la Reina Iberdrola que se disputa en Las Palmas de Gran Canaria, Louzán inauguró en el centro cultural Pepe Dámaso la exposición fotográfica que forma parte del proyecto Goals For Hope, al que la RFEF brinda su apoyo institucional.

El proyecto educativo y participativo Goals For Hope llega a Las Palmas de Gran Canaria con una exposición multimedia en la que jóvenes migrantes y refugiados comparten sus historias a través de fotografías, piezas audiovisuales y textos creados por ellos mismos.

El presidente de la RFEF acompañó a Ofelia de Pablo y Javier Zurita, creadores de esta iniciativa, junto a la alcaldesa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y los propios protagonistas de la muestra fotográfica, los jóvenes futbolistas Souleymane Cissakho, Mamadou Sissoko y Cheikh Ahmed Tdjani Ndiaye, protagonistas de la propia muestra y que han recorrido las historias personales que unen el fútbol con la realidad de la migración.

Durante la visita a la exposición, el presidente de la RFEF compartió las vivencias de jóvenes refugiados vinculados tanto a CEAR Canarias, como a las madres migrantes Dragonas de Lavapiés, en Madrid, las niñas y jóvenes migrantes en contextos de exclusión de Más que Campeonas, en Sevilla o los jóvenes que migraron sin acompañamiento familiar de FC Darna, en Barcelona.