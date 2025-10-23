Rafael Louzán: "La promoción de LaLiga en y fuera de España es muy importante"

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dejó claro que en la cancelación del partido de LaLiga EA Sports en Miami (Estados Unido) "no debe haber vencedores ni vencidos" sino "unidad" en la forma de hacer las cosas, aunque recordó que "la promoción de LaLiga en y fuera de España es muy importante".

"Lo único que hemos hecho por parte de la RFEF es tramitar la petición del Villarreal y el Barcelona, que se han dirigido a la RFEF, y elevarla a UEFA. Creo que con estas cuestiones tan importantes, aquí no debe haber vencedores ni vencidos, lo que debe haber es unidad en torno a cómo hagamos las cosas", señaló Louzán durante su participación en el Nueva Economía Fórum, organizado por Fórum Europa.

Para el dirigente, "hay cosas que se pueden hacer mejor o que se harían peor", pero que entiende que "la promoción de LaLiga en y fuera de España es muy importante", reiterando que "aquellos que generan muchos recursos no son sólo los que están en el campo", en referencia a los que lo ven por televisión a los que "también hay que estar muy agradecidos porque al final son el gran motor de los derechos audiovisuales".

"En este sentido, creo que se ponía en marcha una idea de promoción, que ya no era la primera vez, de la Liga española, probablemente la mejor del mundo en un gran país como era en Estados Unidos. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo que era tramitarlo y después, en este caso, serán otros los que tengan que explicar cualquier otra circunstancia", añadió.

Louzán insistió en que "la promoción de LaLiga en el mundo es fundamental" porque el fútbol es un producto que "genera en torneo al 3 por ciento del PIB", y que por ello es "necesario" que se difunda también en el "exterior".