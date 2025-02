Rafael Louzán: "Vamos a ser leales al Gobierno"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dejó claro este lunes que van a ser "leales" al Gobierno, al que le piden que se una "al consenso" existente en la actualidad en el fútbol español para poder "trabajar en los grande retos" que deben afrontar, con especial énfasis en el Mundial de 2030 para que el considera que las ciudades que vayan a ser sede deben tener una mayor implicación.

"Hemos trasladado al secretario de Estado que también el Gobierno y el Consejo Superior de Deportes deben unirse al consenso que hemos logrado en el fútbol español y hay buena receptividad por su parte y, por lo tanto, ahora toca trabajar en los grandes retos que tenemos por delante", aseguró Louzán a los medios tras salir de la sede del Consejo donde se reunió con José Manuel Rodríguez Uribes por primera vez desde su nombramiento.

Este es el primer encuentro entre ambos dirigentes desde que Louzán fuese elegido el pasado 16 de diciembre al frente de la RFEF, una designación que no era del agrado del Gobierno como habían expresado tanto Rodríguez Uribes como la ministra de Educación, FP y Deporte, Pilar Alegría, ya que el gallego estaba pendiente del dictamen final del Tribunal Supremo de su recurso contra la sentencia de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

"Soy una persona coherente y creo que he sido tremendamente respetuoso siempre, incluso cuando pasó todo eso, y he trasladado también exactamente cuál era mi visión. En relación a ese momento puntual, yo no hubiera actuado así, también se lo dije a él, pero en todo caso ya es una parte que queda atrás. Él dijo que está muy contento de lo que ha pasado en relación a mi situación y que ya no hay ningún tipo de impedimento para que podamos trabajar codo con codo", subrayó al respecto Louzán.

Este insistió en lo "positiva" de la reunión y de lo "necesario" que es que el Gobierno se una al actual clima de paz en el fútbol español. "Somos una gran industria como fútbol y como país, y como esa gran marca que somos tenemos que estar todos. Le he trasladado también que vamos a ser leales y debemos ser leales a la hora de colaboración porque de nada vale que podamos estar hablando aquí ahora y decir una cosa dentro totalmente distintas", remarcó. "Esta es una primera reunión espero que de muchas y espero que para el bien del fútbol español", agregó.

"Lo que haya que hablar hay que hablarlo desde el punto de vista institucional y con respeto, tiene que haber una colaboración leal y permanente para solucionar los problemas que se puedan ir planteando", zanjó el gallego, que "todavía" no ha recibido ningún mensaje de felicitación de Pilar Alegría, aunque no duda de que sucederá cuando se encuentren.

Uno de los puntos centrales fue el Mundial de 2030, para el que necesitan "evidentemente, de la colaboración y del buen entendimiento con el Gobierno". "Y creo que, en este sentido, ha sido muy positiva esta primera reunión", expresó el dirigente.

En cuanto a la puesta en marcha desde el Gobierno de una Comisión Interministerial presidida por la ministra de Deporte Pilar Alegría, eludió polemizar y aseguró que Uribes les ha trasladado que "quiere contar de primera mano" con la RFEF de primera mano. "A partir de ahí, es un tema de ámbito ministerial y, por supuesto, que esperamos que tiene que contar como parte activa también de FIFA y también de la propia RFEF", aclaró.

De todos modos, Louzán insistió en lo "muy importante" que es que se impliquen a las ciudades que son candidatas para acoger partidos de esta Copa del Mundo, algo que el presidente del CSD "también ve interesante". "Hay 11 ya decididas y dos también pendientes de esa posibilidad, que son Valencia y Vigo. En eso ha sido también muy receptivo a la hora de que debemos trabajar todos juntos", apuntó.

"ESPAÑA NO PUEDE DAR LA IMAGEN DE QUE CADA UNO VA POR SU LADO"

En este sentido, puntualizó que había sido "una primera toma de contacto porque no ha habido ninguna desde hace más de dos meses y dio para lo que dio" y que no profundizaron en si saldría alguna otra ciudad si entrasen Valencia y/o Vigo. "El propio secretario de Estado tiene interés también de que Valencia y Vigo estén ahí en esa posible lucha también y que puedan tener opciones", admitió.

"Ya he dicho que para mí, si Valencia cumple la hoja de ruta prevista y Vigo también, que lo tiene más difícil por el volumen de estadio que tiene, ¿por qué no respetarlas? Es un tema que he pedido en esa reunión de trabajo interministerial y a la que también se tienen que incorporar las ciudades porque deben saber todo aquello que, de alguna manera, pueda aportar el Gobierno de España, no sólo en materia de estadios sino infraestructuras viarias, sanitarias y en materia de transporte, que es un tema fundamental", explicó.

"España no puede dar una imagen de que pueden ir cada uno por su lado. Creo que lo hemos demostrado y el camino nos está dando la razón de que debemos caminar juntos y así lo hemos trasladado", recalcó el mandatario federativo. "Ahora vamos a mirar hacia el futuro y en eso nos hemos comprometido las partes, a poner todo de cada una de las dos entidades para que todo fluya en beneficio y en bien del fútbol español", añadió.

El gallego recalcó que habían tocado "muchos temas" y que "quedan algunos incluso por abordar", aunque citó uno "ya muy importante" para el que necesitan "la coordinación del Gobierno" como es la final de la Liga Europa que acogerá San Mamés el 21 de mayo, y también la candidatura del Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid para albergar la final de la Liga de Campeones de 2027.

NO SE HA TRATADO LA CAUTELAR DE DANI OLMO

Finalmente, confirmó que no habían abordado "nada" de la cautelar de Dani Olmo sobre la que debe resolver el CSD. "Falta todavía un mes y algo para que dé respuesta. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pero no hemos hablado de ese tema", manifestó Louzán.

"Dani Olmo es una gran persona y un gran profesional, no solo de su club, sino de la selección, y nosotros le queremos siempre. Vamos a esperar a que cada uno haga su trabajo y cuando el CSD resuelva, hablaremos, porque ahora es prematuro", sentenció después de que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijese este lunes en un 'Desayuno Deportivo' de Europa Press que el futbolista del FC Barcelona "no debería acabar" la temporada jugando.